Alabama má nyní nejnižší míru úplného očkování proti COVID-19 v zemi.

Podle údajů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí je očkováno pouze 33,2% z celkové populace Alabamy. Stát zaostal za Mississippi, která dosáhla 33,3% poté, co ve čtvrtek oznámil významný nárůst dokončených očkování.

Alabama v loňském roce mrtvá začala zavádět vakcínu a v posledních měsících byla v tomto měřítku předposlední, přičemž Mississippi viděla méně dokončených vakcín. Mississippi ve čtvrtek hlásila téměř 100 000 nových jedinců plně očkovaných Centrům pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), což představuje nárůst o 3,3 procentního bodu.

Nárůst tam mohl být způsoben zpožděním hlášení do CDC, což by mohlo znamenat, že Mississippi byla na chvíli před Alabamou. Od pátku odpoledne ministerstvo zdravotnictví v Mississippi dosud neodpovědělo na otázky týkající se možného nevyřízeného množství.

Alabama také nehlásí data každý den – stát aktualizuje svá data Přístrojová deska vakcíny COVID-19 Pouze dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek, ačkoli se zdá, že se státní zprávy dostávají denně do CDC. Alabamské ministerstvo veřejného zdraví v pátek uvedlo, že od prázdnin 4. července zde nezůstávají žádné hlášené nevyřízené vakcíny.

A zdá se, že Alabama získává zisky, přinejmenším pokud jde o podání prvního výstřelu. Stát nyní vede Mississippi, Louisianu, Idaho a Wyoming v procentu z celkové populace, která obdržela alespoň jednu dávku vakcíny.

Nezáleží na tom, zda je Alabama mrtvá poslední nebo druhá zespodu, počty vakcín jsou relativně nízké, což podle odborníků na infekční choroby řadí mezi státy, které se s největší pravděpodobností rozšíří.

Stát v současné době nemá žádné plány Zrychlete míru očkování pomocí pobídek, jako je loterie.

Stát v současné době nemá žádné plány Zrychlete míru očkování pomocí pobídek, jako je loterie.