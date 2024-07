Aktuální informace o globálním výpadku IT: Některá zpravodajská média a letecké společnosti ztrácejí přístup k počítačovým systémům

Některé státy USA hlásí přerušení linky 911

Představitelé některých amerických států, včetně Aljašky, Virginie a Iowy, varovali před problémy s číslem tísňového volání 911 ve svých oblastech.

Příslušníci aljašské státní policie varovali, že mnoho call center 911 a non-nouzových call center po celém státě nefunguje správně a mají sdílená alternativní čísla pro oblasti, kde 911 nefunguje.

Ve Virginii policejní oddělení města Fairfax na sociálních sítích uvedlo, že má technické potíže se svými telefonními systémy, včetně 911. Oddělení sdílelo pro volající číslo, které není tísňové a uvedlo, že číslo 911 lze stále používat, ale hovory nebudou chodit přímo na policejní stanici.

New Hampshire Emergency Services and Communications oznámily dočasný výpadek v pátek brzy ráno. Přibližně v 1:00 oznámili komunikační pracovníci New Hampshire 911, že nejsou schopni odpovídat na příchozí tísňová volání, která viděli na svých počítačových systémech, uvedla agentura v tiskové zprávě. Nezodpovězené hovory se vrací, aby se zajistilo, že lidé dostanou potřebnou pomoc. Do 3:30 ráno byly přijaty hovory a SMS na číslo 911 na záložním systému a systém byl plně obnoven, uvedli úředníci.

V Iowě úřad šerifa okresu Marion na sociálních sítích varoval, že telefonní linky jsou mimo provoz. Tísňová volání mohou být směrována do sousedních okresů, ale tísňová volání budou okamžitě přesměrována do kanceláře okresního šerifa, uvedl úřad.