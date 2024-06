Aktuální aktualizace a výsledky indických voleb: Modiho náskok je užší, než se očekávalo

4. června 2024 v 0:15 ET 4. června 2024 v 0:15 ET

Závod na tlakové lití v Tamil Nadu v Indii, minulý rok. kredit… Atul Lok pro The New York Times

Deset let poté, co byl Narendra Modi poprvé zvolen premiérem, se indická ekonomika téměř zdvojnásobila. To je to, co se stane, když země roste o 7 % ročně, což Indie v průměru dosahuje od otevření svých trhů mezinárodní konkurenci v roce 1991.

Tento stálý růst byl dovedně přeformulován tak, aby posílil image vedení jednoho muže, který dělá všechno. Spolu s nacionalismem a hinduistickou hrdostí byla myšlenka, že by pan Modi mohl nastartovat ekonomiku, ústředním bodem jeho přitažlivosti od začátku.

Pan Modi vylepšil indickou ekonomiku způsoby, které nejvíce zajímají voliče: Jasně rozšířil infrastrukturu a rozděloval sociální dávky většině Indů, kteří zůstávají podle globálních standardů chudí, i když se skupiny s vyššími příjmy v zemi učí, jak ohýbat své bohatství . Výdajová síla. Velká část zbytku světa – zejména Spojené státy a další západní země, které doufají, že přesvědčí Indii, aby se k nim připojila v omezování strategických ambicí Číny a Ruska – si přeje, aby se indická ekonomika zrychlila. Součástí tohoto příběhu může být posun ve výrobě, jako je posun, který Apple dělá v jižní Indii. Světoví investiční profesionálové hledají úspěchy Indie pod vedením pana Modiho, aby začali vyplácet dividendy, které nikde jinde nenajdou. Ale ani ti nejnadšenější investoři nemohou přehlédnout některé problémy, kterým Indie čelí, když se stává nejnovější světovou těžkou váhou. Zatímco se Modi vyhříval v záři úspěšného přistání na Měsíci a inovativní „digitální veřejné infrastruktury“ v zemi, politická opozice se ho snažila předběhnout tváří v tvář rozčarovaným masám požadujícím více a lepších pracovních míst. READ Nejnovější očkování a novinky ze světa Opozice se také pokusila vyvolat veřejný hněv kvůli Modiho vazbám na největší podnikatele v zemi. Zdá se, že to v případě Gautama Adaniho nefungovalo ani v politice, ani na trzích. Loni bylo miliardářské impérium s velkou dávkou hněvu a zuřivosti obviněno z manipulace s akciemi. Ale nároky se sotva naplnily a akcie Adani opět vzrostly.