Aktualizace: Vypuštění rakety NASA z letového zařízení Wallops bylo dnes večer opět zrušeno

Aktualizace: Vypuštění rakety bylo v úterý v noci opět odloženo, NASA a Alops tweetovali. V oznámení bylo uvedeno, že zpoždění bylo způsobeno zataženou oblohou. Nejdříve bude spuštěno ve středu 12. května v 20:06

NASA Pokusí se počtvrté v úterý večer Vypusťte raketu do vesmíru Z toho Wallops Flight Facility Ve východní Virginii můžete opustit a Viditelný barevný oblak par Podél východního pobřeží.

Pokud je spuštěn soubor Brant Black XII Nakonec došlo k ozvučené střele a podmínky podél východního pobřeží jsou příznivé a odpálení rakety bylo vidět z New Jersey, New Yorku a Pensylvánie.

Přestože předpověď není v úterý v noci v New Jersey dobrá, s částečně zataženou oblohou a možností zatoulaného deště, podle AccuWeather.com. Cloud clover bude 37% v Newarku, 43% v Trentonu, 39% v Atlantic City, 40% v Camdenu a 31% v Hackettownu.

Vypuštění rakety bylo v pondělí odloženo kvůli „větrům vyšší úrovně nejsou v mezích požadovaných pro bezpečný start“. Byl to třetí den v řadě Spuštění bylo změněno. A v úterý večer NASA a Alops tweetovali, že start je připraven

Úterní start je naplánován nejpozději na 20:05 hodin, přičemž meteorologové požadují podmínky sucha, zejména jasnou oblohu ve 20:00 a povrchové větry nižší než 10 mph na Wallops Island ve Virginii. Mraky se dramaticky zvýší. Krátce po západu slunce v 8 : 13 odp.

Raketa vystřelená ze zařízení NASA na Wallops Island ve Virginii v roce 2013. Zde se zobrazuje na dlouhé show z Cape May v New Jersey.Chris Buckley | Obrázek mediálního souboru NJ Advance

Tipy pro sledování startu rakety NASA

NASA říká, že raketa by mohla být viditelná z jihu až do New Jersey do 10 sekund po startu, z většiny oblastí New Jersey, jihovýchodní Pensylvánie a New Yorku 10 až 30 sekund po startu a z dalekého severu jako New Jersey Pensylvánie. A většina státu New York od 30 do 60 sekund po startu.

NASA ve své zprávě poznamenala: „Pro většinu lidí bude raketa vypadat jako malá tečka pohybující se rychle na obloze, podobně jako průchod Mezinárodní vesmírné stanice, ale mnohem rychleji.“ Stránka Twitteru Wallops Flight Facility.

NASA říká, že dva mraky neškodné páry se vytvoří severně od Bermud asi 9 minut a 30 sekund po startu v rámci mise a tyto mraky – potenciálně fialové – mohou být krátce viditelné z východních Spojených států.

Chris Buckley„Odborník na astronomii a fotograf z jižního Jersey řekl, že k pozorování střely nebo čerpání páry nebudete potřebovat dalekohled ani dalekohled. Čistá obloha a jasný výhled na jihovýchodní horizont jsou však zásadní.

Růžový mrak vznášející se nad Jersey Shore a dalšími částmi východních Spojených států způsobil ve středu v noci 3. března 2021 senzaci na sociálních médiích. Tuto fotografii pořídil astronomický fotograf z New Jersey Chris Buckley z North Wildwood.S laskavým svolením Chris Buckley

Jak sledovat spuštění na videu

Pokud nemáte dobrý výhled na odpálení střely, můžete to zkontrolovat Zdroj videa NASA. Zdroj bude živě vysílán 20 minut před plánovaným časem spuštění.

The Mise NASA Vesmírná agentura, která je oficiálně známá jako KiNet-X, říká, že je navržena ke studiu toho, jak „je přenos energie a hybnosti mezi různými oblastmi vesmíru magneticky vázán“.

