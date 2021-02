Aktualizace nejnovějších sportů

Pánský basketbalový stůl T25

Liddell má 19 silových bodů č. 4 Ohio Street nad Indianou 78-59

NEDATALIZOVÁNO (AP) – EJ Liddell nastřílel 19 a Justin Sueing 16 bodů, čímž porazil Ohio State č. 4 a porazil Indianu 78: 59, aby získal své šesté vítězství v řadě.

Buckeyesův tým získal devět z posledních 10 bodů. Proti Indianě nastříleli 48% a z 15 Hoosiersových her vzali 21 bodů.

Tres Jackson-Davis zaznamenal 23 bodů a Jerome Hunter přidal 10 k vedení Indiany, která zaznamenala sérii dvou vítězných sérií.

V dalších 25 nejlepších hrách:

Austin Reeves získal v poslední minutě svého druhého prodloužení čtyři body, vítězství Oklahomy č. 12 nad Západní Virginií se umístilo na 91–90. The Sooners vyhráli sedm ze svých posledních osmi zápasů, včetně pěti proti hodnocenému konkurentovi. Reeves vedl tým Sunners s 28 body a Umoja Gibson přidal 21 a Derek Culver vstřelil svůj dvojitý gól 10. v této sezóně s 29 body a 14 doskoky za Západní Virginii.

RaiQuan Gray nastřílel 24 bodů a nakreslil 12 doskoků, aby v prodloužení porazil semeno Florida Wake Forest číslo 92-85. Gray provedl všech deset pokusů o volný hod a v prodloužení zaznamenal první čtyři body na Seminole. Mladý útočník v červeném dresu zaznamenal šestý zápas v řadě dvouciferné číslo a měl za sebou druhé double za měsíc u Seminoles, kteří odehráli svůj první zápas za dva týdny.

– Loyola Chicago č. 22 zvítězila nad soupeřem konference Drakeem v poměru 81: 54. Aher Uguak vedl Ramblers s 20 body a střelil 8-10 z pole. Loyola ovládl zápas 18-2 brzy ve druhé polovině. Ramblerové postoupili na první místo v žebříčku údolí Missouri.

Kid Cunningham nastřílel 15 bodů, aby pomohl státu Oklahoma č. 23 porazit Kansas 67-60. Rondell Walker zaznamenal při svém prvním startu sezóny 10 bodů a Brice Williams přidal 10 bodů za Cowboys. Divoké kočky ztratily 12. místo v řadě. Nevyhráli od 29. prosince.

College Basketball – NCAA – Primary Seed

Gonzaga a Baylor vedou v počátečním žebříčku NCAA

NEDATALIZOVÁNO (AP) – Gonzaga, Baylor, Michigan a Ohio jsou nejlepšími sázejícími v předběžné klasifikaci výboru, který nakonec vybere 68. pole pro turnaj NCAA.

Bulldogs byli na prvním místě celkově, následovaní medvědy v žebříčku zveřejněném v sobotu mužským basketbalovým výborem NCAA Division I jako snímek nejlepších 16 výrobců měsíc před výběrem.

Gonzaga a Baylor během celé sezóny vydělali 1-2 v anketě mužské vysokoškolské basketbalové soutěže Associated Press. Illinois, Vilanova, Alabama a Houston se umístily na druhém místě ve čtyřech závorkách.

Závěrečná cvičení NASCAR-DAYTONA 500

Rain vymýtil závěrečné postupy NASCAR pro Daytona 500

Daytona Beach, Florida (AFP) – Déšť zničil poslední tréninky před zahájením sezóny NASCAR Daytona 500. Je to potenciální překážka pro devět řidičů měnících vozy před „Velkým americkým závodem“.

Bývalý šampion série Cup Cup Kisilowski a Martin Trux Jr., stejně jako mistr první řady William Byron jsou mezi těmi, kteří byli ve čtvrtek večer nuceni nasadit náhradní vozy kvůli problémům v kvalifikačních závodech na 150 mil. Eric Jones, Chase Brisco, Kaz Galala, Anthony Alfredo, Cole Custer a Ross Chastain také změnili vozy a budou muset zahájit nedělní závod ze zadní části arény pro 40 automobilů.

Školení by poskytla dvě hodiny posezení řidičům, kteří se od začátku pandemie koronavirů v loňském roce dostali jen málo, a jsou pracovní příležitostí pro poslední posádky naladit motory a zkontrolovat úniky a vibrace tekutin před podpisem NASCAR událost.

MLB-NOVINKY

Mets ‘Lugo potřebuje operaci lokte a bude na začátku sezóny venku

NEDATALIZOVÁNO (AP) – Posádka Mets byla před zahájením jarního tréninku podrobena radám. Tým říká, že pravák Seth Logo potřebuje operaci lokte.

Kostní rána v jeho ohnivém rameni by byla opravena a on by vynechal začátek sezóny. Jeho operace je naplánována na úterý v nemocnici speciální chirurgie. Lugo nebude házet po dobu šesti týdnů, poté bude vyhodnocen a přejde na vrhací program. Na zápas bude připraven až pozdě v sezóně. Lugo přešel na změnu v polovině srpna loňské sezóny. Byl to jeden z nejtrvanlivějších léků proti bolesti v roce 2019.

Mets také říká, že pozvali Tima Tipa na hlavní jarní trénink v lize. Vezme si jedno ze 75 míst poté, co byl na jaře omezen seznam Major League Baseball jako preventivní opatření proti koronaviru. Vítěz ceny Heisman Award z roku 2007 se vrátil do baseballu v roce 2016 poprvé od středoškolského roku na střední škole a v roce 2019 odehrál 77 zápasů v Triple-A, než pandemie vyhladila sezónu středoškoláků v roce 2020. 33letý tipo hitter , který je hráčem zasaženým levou rukou, 0,163 se čtyřmi překážkami a 19 RBI před dvěma lety se Syrakusami.

V dalších novinkách MLB:

Osoba obeznámená s jednáním sdělila agentuře Associated Press, že Arizona Diamondbacks souhlasila s roční smlouvou 1,75 milionu dolarů s hráčem veteránem Asdrubalem Cabrerou. Dohody bylo dosaženo v pátek a v sobotu byla potvrzena AP pod podmínkou anonymity, protože dohoda je pozastavena. Cabrera může na výkonnostních bonusech vydělat až 1,05 milionu dolarů. 35letý hráč je dvojnásobnou hvězdou hvězd All-Star, která byla v týmu Washington Nationals v roce 2020 a v krátké pandemické sezóně zasáhla 242 s osmi majiteli domů a 31 RBI.

Matt Harvey se pokusí oživit svou kariéru s Baltimore Orioles. 31letý pravák hráč souhlasil se smlouvou o malé lize. Dostal by smlouvu na jeden rok za milion dolarů, kdyby byl přidán do soupisky pro 40 lidí a měl příležitost vydělat výkonnostní odměny. Harvey byl 0-3 s 11.57 hodin ve čtyřech startech a třech zápasech o úlevu pro Kansas City Royals. Jeho průměrný fastball je 94,5 mil za hodinu, což je pokles z 97 mil za hodinu v roce 2013. Hvězdou Mets v roce 2013 byl Harvey vykolejen chirurgickým zákrokem Tommyho Johna v říjnu 2013 a operací v roce 2016 k nápravě syndromu hrudního vývodu.

– Osoba obeznámená s dohodami sdělila agentuře Associated Press, že střelci Rich Hill a Colin McHugh se dohodli na ročních kontraktech s Tampa Bay Rays. Osoba mluvila s AP pod podmínkou anonymity, protože hráči čekají na uzavření dohod a nebyly zveřejněny. Hill je 40letý levicový hráč, který v 16 ligových sezónách účinkoval v devíti dalších týmech během 16 sezón. Během pandemické sezóny 2020 bylo 2: 2 s 3,03 ERA s Minnesota Twins. McHugh je 33letý pravicový muž, který byl začátečníkem a uvolněným hráčem během osmi sezón s New York Mets, Colorado Rockies a Houston Astros. Do Bostonu se přihlásil v roce 2020, ale z krátké sezóny vypadl, když se zotavoval ze zranění.

Hráč outfieldera Jay Bruce se dohodl na smlouvě o malé lize s New York Yankees a pokusí se získat práci v jarním tréninku ve Velké lize. 33letý hráč má šanci jako netopýr pro leváka v základní sestavě pro praváky. Na stadionu Yankees Stadium je záložník Aaron Hicks a hráč pravé ruky Aaron Judge. Brett Gardner se stal volným hráčem a mluví s Yankees, ale tým a 37letý levný hitter byli odděleni od peněz. Bruce 0,198 zasáhl během pandemické sezóny u šesti majitelů domů a 14 RBI z Philadelphie 96 na netopýry.

Sportovní epidemie

Jesse Poliogarvi z Oilers je mimo seznam COVID

NEDATEDED (AP) – Útočník Edmonton Oilers Jesse Puljujarvi (pool-YAHR’-vee) je oprávněn pokračovat ve všech aktivitách týmu poté, co byl ve čtvrtek zařazen na seznam protokolů NHL COVID-19. V sobotu tým uvedl, že splnil všechny požadavky.

Hráč na seznamu protokolů nemusí být nutně infikován koronavirem.

Po získání lékařské prověrky se Puljujarvi vrací do Edmontonu sám na charterovém letadle. V neděli bude na ledě trénovat.

Bulgowarfi má v této sezóně v 15 zápasech tři góly a dva body.

Další zprávy týkající se pandemie:

Mužský basketbalový tým Maine University se rozhodl po zbytek sezóny nehrát. Tým nesmí od 17. ledna trénovat ani soutěžit. Toto rozhodnutí podpořili prezident univerzity Joan Ferrini Mundi a sportovní ředitel Ken Ralph. The Black Bears odehráli v této sezóně devět her, ve východní Americe jdou 2-7, 2-6.

– Běžecké závody Světového poháru v České republice naplánované na příští víkend byly zrušeny kvůli pandemii koronavirů. Oznámení přichází poté, co se Německo rozhodlo dočasně obnovit hraniční kontroly a uvalit omezení vstupu na kohokoli, kdo cestuje z České republiky. Opatření vstoupí v platnost v neděli. Německo označilo Českou republiku za „mutační zónu“ kvůli vysokému počtu případů koronavirů.

Otevření australského tenisového klubu

Sedmý den náhled

Melbourne, Austrálie (AP) – Serena Williamsová pokračuje ve snaze získat titul ve dvouhře č. 24 na grandslamovém turnaji, zatímco ve čtvrtém kole hraje aréna č. 7 Sabalinka. Williamsův poslední grandslamový titul přišel na Australian Open 2017, jejím sedmém turnaji v Melbourne Parku.

V dalším nedělním zápase čelí Garbiñe Muguruza (GAHR’-been moo-gah-ROO’-thuh), vítězka French Open 2016 a Wimbledonu 2017, Naomi Osaka, jejíž tři tituly zahrnují čtyřcestný turnaj Australian Open 2019 Šampiónka French Open Ija Souetek se setkala s dvakrát hlavní šampiónkou Simonou Halepovou.

V mužské hře by měl v noci hrát osmiletý šampion Australian Open Novak Djokovič (NOH’-vak JOH’-kuh-vich) s Milosem Raonicem (MEE’-lohsh ROW’-nihch). Není však jasné, zda bude Djokovič schopen hrát poté, co utrpěl zranění bočního svalu, když v pátek vyhrál pět setů nad Američanem Taylorem Fritzem. Semeno číslo 1 Djokovič se snaží vyhrát devátý a třetí titul Australian Open v řadě, což mu na grandslamovém turnaji přineslo celkem 18 titulů ve dvouhře.

Čelí US Open šampion Dominic Tim (tým) Gregor Dimitrov (GREE’-gohr DIH’-mih-trahv). 20letý Felix Oger-Alyasim čelí Rusovi Aslanovi Karatsevovi, který debutuje na grandslamovém turnaji. Alexander Zverev, který loni prohrál s Timem na finále US Open, hraje s Dušanem Lajovicem, aby dokončil zápasy čtvrtého kola v první polovině losování mužů.

Mistrovství světa v lyžování – LIGETY

Špatná záda nutí Ligety zvednout laťku do důchodu

Cortina d’Ampezzo, Itálie (AP) – Dvakrát olympijský vítěz Ted Legetti (LIHG’-eh-tee) musel kvůli špatnému zranění zad zrušit svůj šestidenní důchod.

Tento týden Američan oznámil, že obrovský slalom mistrovství světa v bruslení bude posledním závodem v jeho kariéře. Ale na Instagram napsal, že „se v pátek probudil na nejhorší potní bolest v mém životě“. Dodává, že MRI ukázalo jeho záda „je tak herniovaná, že v tuto chvíli není bezpečné bruslit.“

Závěrečný závod pro Legiti byl naplánován na pátek. „Nyní nastal čas, abych se vrátil do dobrého zdraví, abych podpořil svůj život hraním a lyžováním se svými dětmi,“ říká.

Mistrovství světa v krasobruslení – přistávací ženy

Suter získala své první zlato na světě

Cortina d’Ampezzo, Itálie (AP) – Corinne Suterová ukončila 32leté čekání na získání titulu mistra světa žen ve Švýcarsku. V sobotu získala svou čtvrtou medaili na významném turnaji, ale své první zlato.

Spoluhráčka Lara Gott Behrami vedla většinu své kariéry, ale propadla se zpět na třetí místo. Jute Behrami ve čtvrtek porazila Sutterovou zlatou medaili v šampionátu Super J. Keira Widdell ukončila svou druhou nejlepší kariéru stříbrnou medailí, aby tento týden získala druhou medaili pro Německo.

Američan Breezy Johnson skončil devátý po téměř bruslení na začátku závodu. Sofia Jogia vynechala závod se zraněním kolena poté, co ovládla sjezdovou sezónu Světového poháru. Michaela Schiffrinová seděla v závodě a trénovala na nadcházející události.

Prosklené mistrovství světa

Humphreys je v soutěži uprostřed závodu o titul Monopop

ALTENBERG, Německo (AFP) – Kylie Humphries míří do posledního dne významné mezinárodní sezóny skluzavek se šancí na další mistrovství světa. Humphreys je v polovině prvního závodu mistrovství světa žen v monopopu na druhém místě. Humphriesová začala závodit ve Spojených státech před dvěma lety po propuštění z kanadského národního týmu. Po sobotních prvních dvou kolech v německém Altenburgu zajeli o 0,04 sekundy Němku Stephanie Schneiderovou. Poslední dva běhy v neděli.