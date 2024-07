Aktualizace NASA o problémech s motorem Starliner: To je dobře

Předtím, než umožní posádce lodi Boeing Starliner odletět z Mezinárodní vesmírné stanice a zamířit na Zemi, manažeři NASA se chtějí ujistit, že problematické ovládací aktuátory kosmické lodi mohou pomoci navést dvoučlennou posádku lodi domů.

Dva astronauti, kteří odstartovali 5. června na prvním zkušebním letu kosmické lodi Starliner s posádkou, souhlasili s manažery, i když ve středu uvedli, že jim vyhovuje vrátit kapsli na Zemi v případě jakékoli nouze, která by mohla vyžadovat evakuaci vesmíru. stanice.

Pět z 28 trysek systému řízení reakce na servisním modulu Starliner přestalo fungovat, když se kosmická loď minulý měsíc přiblížila k vesmírné stanici. Letový software Starlineru deaktivoval pět řídicích motorů, když se začaly přehřívat a ztrácet tah. Čtyři z motorů byly později obnoveny, ačkoli některé nebyly schopny dosáhnout plné úrovně výkonu, když Starliner dorazil do doku. V polovině června astronauti Starlineru znovu spustili motory a úrovně tahu se přiblížily normálu.

„Chceme vědět, že trysky jsou schopné fungovat; pokud jejich poměr tahu, ať už je jakýkoli, můžeme to dát do balíčku, který nám způsobí spálení deorbity,“ řekl Sonny Williams, astronaut NASA, který slouží jako pilot Starlineru. „Toto je hlavní účel, který potřebujeme [for] Servisní modul: Poskytnout nám dobré spálení, abychom se dostali z oběžné dráhy, abychom se mohli vrátit.

Tyto malé motory nejsou nutné pro proces palby na oběžné dráze, který bude používat jinou sadu motorů ke zpomalení Starlineru natolik, aby mohl vypadnout z oběžné dráhy a zamířit k přistání. Ale Starliner potřebuje dostatek řídicích trysek, aby mohl manévrovat správným směrem, aby mohl vystřelit na oběžnou dráhu.

Tento testovací let je po letech zpoždění a neúspěchů vůbec prvním, kdy astronauti letěli vesmírem na palubě Boeingu Starliner. Starliner je druhá komerční kapsule s lidskou posádkou NASA a je připravena připojit se ke kosmické lodi Crew Dragon společnosti SpaceX na sérii misí přepravujících astronauty na vesmírnou stanici az ní po zbytek dekády.

Nejprve však musí Boeing a NASA bezpečně dokončit zkušební let Starlineru a vyřešit problémy s pohonnou hmotou a úniky hélia v kosmické lodi, než se pustí do operační rotace posádky. Ke stanici je v současné době připojena kosmická loď Crew Dragon, ale Steve Stich, ředitel programu komerčních posádek NASA, ve středu novinářům řekl, že Williams a velitel Starlineru Butch Wilmore zatím plánují návrat domů na palubě Starlineru.

„Na programu komerčních posádek je hezké, že máme dvě různá vozidla a dva systémy, které můžeme použít k návratu posádky,“ řekl Stitch udělat něco jiného, ​​ale hlavní možností je dnes vrátit Butche a Sonnyho.“ „V tuto chvíli nevidíme důvod, proč by se to nemělo stát.“

Mark Nappi, programový manažer Starliner společnosti Boeing, uvedl, že úředníci identifikovali více než 30 akcí k prošetření pěti „malých“ úniků helia a problémů s tryskami v servisním modulu Starlineru. „Všechny tyto prvky mají být dokončeny do konce příštího týdne,“ dodal Nabi.

„Je to zkušební let, náš první s posádkou, a vynakládáme trochu zvláštního úsilí, abychom se ujistili, že všemu rozumíme, než se zavážeme k deorbitu,“ řekl Stitch.