Aktualizace hodin Samsung poskytuje náhled widgetů One UI 7

Před očekávaným spuštěním One UI 7 tento týden debutovala nová aplikace Hodiny společnosti Samsung s náhledem aktualizovaného designového jazyka společnosti.

Samsung Clock v12.4.00.8 byl uvolněn na web tento týden (k dispozici od APKMirror), Zdánlivě Některým uživatelům byla zpřístupněna před spuštěním první beta verze One UI 7. Tuto novou verzi však lze okamžitě nainstalovat na zařízení s One UI 6, jak jsme to mohli udělat na Galaxy Z Fold 6.

Nová aktualizace aplikace zavádí přepracované uživatelské rozhraní pro různé části aplikace Watch, ale celkově vypadají docela podobně. Je zde více kontrastu a spodní lišta nyní obsahuje ikony, ale v samotné aplikaci není mnoho změn. Největší změny jsou vidět přes domovskou obrazovku.

Nový design ikon společnosti Samsung pro rozhraní One UI 7, jak se objevil v předchozích únikech, se v této aktualizaci aplikace objevuje s ikonou hodin, která se mění na aktualizovaný vzhled, který obsahuje větší rozhraní hodin a barvu na hodinové ručičce. Což je v souladu s více „texturovaným“ vzhledem, na kterém Samsung pracuje.

Navíc byly obnoveny všechny nástroje. Skládají se z větších tvarů se zcela neprůhledným pozadím. Widget analogových hodin také získává značky hodin a minut, zatímco widget světového času je nyní sloučen do jednoho dvoubarevného bloku namísto dvou samostatných tvarů, jejichž velikost lze společně měnit.











Samsung Watch 12.4.00.8 (z One UI 7)











Samsung Watch 12.3.21.3

To vše je v souladu s úniky, které jsme viděli o One UI 7, se společností Samsung nakloněnou Intenzivně do kulatých widgetů.

S touto ranou aktualizací aplikace se zdá, že přístup společnosti Samsung k používání funkce „Dynamic Island“ společnosti Apple není založen pouze na samotné aplikaci. Úniky One UI 7 ukázaly, že aplikace Hodiny využívá toto nové uživatelské rozhraní, ale nefunguje na One UI 6 a místo toho zobrazuje přepracovanou nabídku obrazu v obraze, jak je uvedeno výše (napravo od ikony aplikace ).

Očekává se, že první beta aktualizace pro rozhraní Samsung One UI 7, založené na Androidu 15, dorazí již zítra, 29. července, pro některá zařízení a regiony. Firma ale zatím nic neoznámila.

Co si zatím myslíte o One UI 7?

Více o Samsungu:

Sledujte Bena: Twitter/X, VláknaA Instagram