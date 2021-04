Aktualizace aktualizace PS5 dnes – sledujte nyní na Twitteru, Targetu, Best Buy a dalších

Nový týden doplňování PS5 je tu. Mezi maloobchodníky, které je třeba sledovat, patří GameStop, Sony Direct a Antonline, které byly minulý týden doplněny na PS5. Best Buy mezitím odešel o více než dva týdny bez poklesu PS5, což znamená, že tento týden by mohl být tím týdnem, kdy jsou zpět.

Jsme tu proto, abychom vám pomohli zabezpečit vaše zásoby PS5, když se akcie vrátí. Sledujeme údajné doplňování PS5 na Twitteru a dáváme pozor na náhlé poklesy PS5. Také jsme sestavili seznam nejlepších amerických maloobchodníků prodávajících PS5 a PS5 Digital Edition. Nezapomeňte si tuto stránku přidat do záložek a často se dívat na nejnovější aktualizace všech věcí PS5, zatímco sledujeme doplňování v reálném čase.

Kde koupit PS5: Zkontrolujte nyní PS5 Restock

Od 19. dubna ve 16:44 východního času není k dispozici žádné doplňování PS5. Abychom vám pomohli s hledáním PS5, níže najdete nástroj pro sledování doplňování PS5 s odkazy, kde můžete PS5 koupit.

PS5: 499 $ na Amazonu

Hlavní konzole PS5 obsahuje 4K UDH Blu-ray Drive. Výsledkem je, že design je o něco kompletnější než plně digitální model. Prodává se za 499 USD a obsahuje ovladač PS5 DualSense.

Podívejte se na dohodu

Digitální PS5: 399 $ na Amazonu

V digitální konzoli PS5 chybí jednotka Blu-ray 4K UDH. Ve výsledku je o něco tenčí než jeho protějšek. Také se prodává za 399 $ (o 100 $ méně) a obsahuje ovladač PS5 DualSense.

Podívejte se na dohodu

Nikdo neví, kdy Amazon vydá konzoly PS5 k prodeji – nebo dokonce, pokud nějaké mají. Od posledního doplnění PS5 však už uběhl nějaký čas. Je třeba mít na paměti jednu věc – zpětné odkupy Amazonu mají tendenci se vyprodávat během několika sekund. Takže budete chtít zkusit tohle Amazonský trik, jak zvýšit své šance Získejte z konzoly.

Best Buy v posledních několika týdnech klesá každý pátek na PS5. Best Buy neposkytuje žádné oznámení, PS5 se magicky objeví na skladě. K kapkám Best Buy vždy dojde v pátek odpoledne a vždy nabízejí konzole v ceníkové ceně: 499 $ za PS5, 399 $ za PS5 Digital. Zmeškali však pátek, takže jejich vzor není vždy 100%. Páteční doplnění zásob od Best Buy je ale jinak spolehlivé.

Cílová data doplnění zásob pro PS5 bylo obtížné stanovit. Důvodem je, že maloobchodník má tendenci snižovat zásoby v určitých oblastech. Například někdo v Chicagu mohl vidět akcie PS5 ve svém místním obchodě, zatímco Newyorčan by vůbec žádné akcie neviděl. Navíc má Target tendenci mít brzy ráno doplňování zásob, které se děje kolem 8:00 ET. Poslední doplnění zásob však bylo během několika minut vyprodáno.

PS5 Restock – sledování na Twitteru

Jedním z nejlepších způsobů, jak zjistit, kdy se vaše doplňování PS5 dostane k online prodejcům, je následující Účet Sony na Twitteru. Doporučujeme také sledovat Twitter účty jako @ PS5StockAlertsA Vložte tweetA Vložte tweetA @ PS5Drop A @ Wario64„Což je často první, kdo získá nejnovější aktualizace dostupnosti.

Mějte na paměti, že dostupnost doplňování PS5 může být také regionální a omezená na konkrétní obchody. Ať tak či onak, nezapomeňte si tuto stránku uložit do záložek a pravidelně kontrolovat výpisy maloobchodníků.

Obnovení stavu systému PS5 – sledujte maloobchodníky

PS5 ve Walmartu

PS5: 499 $ ve společnosti Walmart

Kontrola zásob Hlavní konzole PS5 obsahuje 4K UDH Blu-ray Drive. Výsledkem je, že design je o něco kompletnější než plně digitální model. Prodává se za 499 USD a obsahuje ovladač PS5 DualSense.Podívejte se na dohodu

Digital Edition PS5: 399 $ ve Walmartu

Kontrola zásob V digitální konzoli PS5 chybí jednotka Blu-ray 4K UDH. Ve výsledku je o něco tenčí než jeho protějšek. Také se prodává za 399 $ (o 100 $ méně) a obsahuje ovladač PS5 DualSense.Podívejte se na dohodu

PS5 na Amazonu

PS5 v Best Buy

PS5: 499 $ za nejlepší nákup

Best Buy zahájil prodej PS5, doplněný volitelnou dvouletou ochranou proti nehodám a několika možnostmi financování pro členy karty. Když jsme se naposledy přihlásili, nebyly k dispozici žádné ovladače.Podívejte se na dohodu

PS5 na GameStop

PS5: 499 $ za GameStop

GameStop nabízí PS5 spolu s možnostmi výměny produktů a možností platebního plánu, které začínají na 124,99 $. Produkt je však aktuálně uveden jako vyprodaný.Podívejte se na dohodu

Digital Edition PS5: 399 $ za GameStop

GameStop má také PS5 Digital Edition; V pátek ráno (2. dubna) jsme viděli některé z nich na skladě.Podívejte se na dohodu

PS5 na cíl

PS5: 499 $ na cíl

Target dnes doplnil zásoby PS5, ale stejně jako během předchozích doplňování se vyprodal během několika minut. Prodejce také nabízí dvouletý plán ochrany, který začíná na 63 $.Podívejte se na dohodu

Digital Edition PS5: 39 $ @ cíl

Target dnes doplnil PS5 Digital Edition dříve, ale od té doby se z konzoly vyprodal. Plány ochrany začínají u discless konzole na 47 $.

Podívejte se na dohodu

PS5 v B&H

Digital Edition PS5: 399 $, v B&H

V současné době není k dispozici ani digitální verze PS5, společnost B&H však nabízí expresní dopravu zdarma a pokud budete chtít, dáme vám vědět, až budou mít větší zásoby e-mailem.

Podívejte se na dohodu

PS5 na Sony Direct

PS5: 499 $ na Sony Direct

Očekává se, že Sony Direct Store brzy doplní PS5. Budete muset sestavit frontu online, abyste měli šanci chytit konzolu za 499 $.Podívejte se na dohodu

Digitální PS5: 399 $ Sony Direct Očekává se, že Sony Direct Store brzy doplní PS5. Budete muset vytvořit online frontu, abyste měli šanci získat konzolu za 399 $.Podívejte se na dohodu

Jak koupit PS5: Základní tipy

Uvedlo to několik zdrojů Amazonský trik, který zvyšuje vaše šance Ze záznamu PS5. Tento trik jsme testovali čtyřikrát a pokaždé se nám podařilo do našeho vozidla dostat konzolu nové generace. (Testovali jsme to na Xbox Series X, ale není důvod, proč by to na PS5 nemělo fungovat). jiný Tipy pro jeho sledování v obchodech PS5 To zahrnuje:

připravit se: Zajistěte, aby byly k dispozici a doručeny všechny správné údaje o platební kartě a dvoufaktorové ověřování, až najdete svůj PS5 připravený k nákupu. Jednotky mohou běžet tak rychle, že pokud budete žonglovat se snahou najít svou kreditní kartu, může vám uniknout šance získat objednávku PS5.

Vyberte prodejceJak vidíte z výše uvedeného seznamu, existuje spousta maloobchodníků, ze kterých si můžete vybrat, což může celý nákup PS5 trochu komplikovat. Doporučujeme, abyste si vybrali dva velké maloobchodníky, jako jsou Walmart a Amazon, a sledujte jejich vstupní stránky na systému PS5.

Přihlásit se k odběru upozornění na akcie: Spousta prodejců nabízí, že vás upozorní, když mají doplnění zásob PS5. Navrhujeme, abyste se přihlásili k odběru těchto služeb pro maloobchodníky, kteří je poskytují.

Najděte příslušnou stránku produktu: Může to znít zjevně, ale ujistěte se, že jste na stránce skutečného nákupu vašeho PS5 nebo PS5 Digital Edition. Pokud se nacházíte na vstupní stránce, může se stát, že vám bude chybět v okamžiku, kdy dorazí nová populace.

Přihlaste se k maloobchodníkůmOdpověď: Nezapomeňte se přihlásit ke všem maloobchodníkům, se kterými již máte účet. Díky tomu bude nákup PS5 mnohem rychlejší, pokud najdete nějaký na prodej. Rychlost je dnes zásadní.

Udržujte svěžest a nevzdávejte to: Může být trochu frustrující se snažit najít zásoby PS5, když se všude vyprodává. Pravidelně však obnovujte stránky produktů, abyste zjistili, co se objeví; Můžete mít štěstí. Znovu zde také kontrolujte, zda nejsou k dispozici aktualizace skladu pro PS5.

Můžete si také zvyknout na kontrolu Slickdills„Online balíček nabídek, který spouští škálu od domácích zařízení po herní konzole, jako je PS5. Web má několik podprocesních fór pro všechno PS5, které uživatelé neustále aktualizují. Pokud sledujete téma, přejděte na poslední stránku a pokračujte v aktualizaci, abyste drželi krok s nejnovějšími zprávami.

Je také dobrý nápad podívat se na několik maloobchodníků založených na předplatném Samův klubA Velkoobchod Club BJ, A Costco. Abyste mohli nakupovat u těchto maloobchodníků, potřebujete placené členství, ale to znamená menší konkurenci, abyste jednotku dostali ven. Možná si budete muset za balíček připlatit, ale stojí za to si tyto stránky prohlédnout. V tuto chvíli neexistují žádné online výpisy, které by si maloobchodníci mohli prohlédnout, ale možná by stálo za to vyrazit do každého kamenného obchodu a zkusit v tomto okamžiku štěstí.

Během této generace konzoly bylo poměrně obtížné zajistit jakýkoli typ nákupu nové generace. Ale jak se blížíme k svátku, je velmi pravděpodobné, že v určitém okamžiku budou k dispozici další PS5, které budou k dispozici, protože Sony dohání ty, kteří chtějí PS5 koupit.

Obnovení stavu systému PS5: Je třeba dodržovat účty

PS5 restocking – cena a slevy

PS5 s diskem stojí 499 $, zatímco digitální verze PS5 stojí 399 $. Bohužel to bude trvat dlouho, než uvidíme jakékoli slevy na konzoli. Všimli jsme si však některých prodejů příslušenství PS5. Určitě sledujte PS5 nabídky Pokrytí dohod o všem, co souvisí s PS5.

Kde koupit PS5: Vyhněte se raketám PS5

Jedním z hlavních důvodů nedostatku řadičů PS5 jsou bohužel spekulanti. Tito oportunističtí lidé používají roboty ke skenování prodejců na PS5, jakmile bude k dispozici, a nakoupí co nejvíce konzolí najednou.

Jakmile budou mít tolik vyhledávanou konzolu, budou ji prodávat za přemrštěné ceny, často v řádu tisíců dolarů. Zájem o obchod Oznámil jsem, že prodejci se podařilo získat 200 konzolí PS5 a dokázal je prodat za více než 40 000 $.

I když to není nezákonné, není to přesně ta nejetičtější věc. Ale přinejmenším ne tak špatné, jako někteří lidé, kteří předstírají, že prodávají konzoly PS5 na eBay, jednoduše zveřejněním obrázků konzoly a podváděním lidí, aby na ně přihazovali, když na displeji není žádný PS5.

Mohlo by se zdát hloupé kupovat PS5 za více než 1 000 $, zejména proto, že kolekce launch není nijak zvlášť hluboká. Ale jak se pandemie koronavirů šíří s tím, že více lidí zůstává doma, někteří fanoušci PlayStation jsou zjevně zoufalí, aby se dostali k nové konzole, aby je bavili.

Doporučujeme vám vyhnout se nákupu od těchto distributorů, padělaných nebo jiných. Za 499 USD je PS5 stále drahá konzole a v současné době nemá obrovskou knihovnu her. Pokud tedy můžete počkat až do konce tohoto roku, pravděpodobně toho máte mnohem víc Hry pro PS5 Na výběr a společnost Sony by měla mít k dispozici více řadičů.