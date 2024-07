Akim Aliyu podepsal smlouvu s HC Litvinov z české Premier League, aby pokračoval v prosazování lidských práv

I když se jeho svět obrátil vzhůru nohama díky tweetům, které posílal, a dokonce i s jeho rozvrhem plným žádostí o rozhovor, mluvení a schůzí představenstva o účtu, který ho probudil, Akim Aliyu nikdy nevynechal jediný trénink. Šest až sedm dní v týdnu, bez ohledu na to, co bylo na pořadu dne, se bývalému hráči NHL vždy podařilo najít nedaleké fitness centrum v oblasti Toronta a vypotit se při 90minutovém režimu strečinku, vzpírání, skákání, běhání. ..t.j. Něco, co ho udrží ve formě, dokud se hokejový tým konečně neozve.

Tato trpělivost a úsilí se vyplatily v pondělí, kdy třicetiletý Aliyu podepsal smlouvu s HC Litvínov v české Premier League, jedné z nejlepších profesionálních lig v Evropě. Na setkání s týmem odcestuje ve středu 22. ledna a plánuje, že se tento týden poprvé představí jako obránce ve dvou domácích zápasech, poprvé po devíti měsících. „Nemyslím si, že si lidé uvědomují, jak těžké je každý den trénovat a správně jíst a bruslit sám, jen čekat na příležitost,“ říká Aliyu pro SI.com „Na konci dne chcete takovou intenzitu a emoce že se cítíš na ledě To mi evidentně chybělo.“ .

Aliyu nebyl žádný cizinec v hokejovém kočovném životě. Podařilo se mu najít práci na půlroční smlouvy každou hokejovou sezónu od 2014-15, během té doby se objevil v 11 týmech v šesti ligách a pěti zemích a cestoval po světě, aby udržel svůj sen naživu. Ale zatímco jeho smlouva s Litvinovem byla krátkodobá – základní sezóna končí začátkem března a tým (11-21-5) je na dně žebříčku – rozhodování o odchodu bylo obtížnější, než kdy předtím čelil. „Pravděpodobně jsem strávil čtyři nebo pět bezesných nocí, jen proto, že jsem nechtěl ztratit žádný impuls, který jsme vytvořili při pomoci lidem a přinášení povědomí o naší věci,“ říká Aliyu.

Už se toho hodně změnilo. Před třemi měsíci vyšel Aliu na veřejnost s obviněním, že ho tehdejší trenér Flames Bill Peters v letech 2009 a 2010 rasisticky urážel v nižších soutěžích: „V prvním roce po mně v šatně párkrát hodil N-bombu, protože se mi nelíbil můj výběr hudby.“ Odhalení, rychle potvrzená jeho bývalými kolegy, vedla k Petersově rezignaci a vrhla Aliyu do centra pozornosti jako hlas pro změnu. Brzy poté se setkal s komisařem NHL Garym Bettmanem, aby projednali zlepšení inkluzivity tohoto sportu; mluvit s menšinovými mládežnickými hokejovými týmy v oblasti Toronta; Dostal desítky zpráv od kolegů hráčů nebo rodičů, kteří měli podobné příběhy.

Aliyu neplánuje zpomalit svou reklamní činnost v zahraničí. „Nebudu ustupovat ani trochu,“ říká „Nevidím v tom žádnou změnu, protože jsem odsud šest hodin.“ Říká, že jeho rozhovory s NHL pokračují každý týden a brzy založí charitativní organizaci, která pomůže znevýhodněným dětem dovolit si hokejovou výstroj, registrační poplatky a hrací dobu na kluzišti. Bude se jmenovat Dreamer Foundation, což je přezdívka, kterou Nigerijsko-Ukrajinsko-Kanaďan již dlouho má.

Kvůli tomuto duchu nebyla ani Aliyu připravena přestat hrát. „Cítím, že je to dobrý příklad pro děti, aby se nevzdávaly svých snů bez ohledu na okolnosti,“ říká. Litvínov, který minulý týden sáhl jako první, nebyl prvním týmem, který se ozval; Aliyu oznámil, že koncem roku 2019 odmítl zájem týmů v Rusku, Německu a Finsku a raději nechal usadit prach poté, co se Petersův příběh zlomil. Ale po rozhovoru s prezidentem týmu Jerrym Sligerem, bývalým obráncem NHL, se to hodilo Zaznamenáno přes 600 her„Řekl: ‚Samozřejmě jsme slyšeli, co se děje, nebojíme se toho, jsme skupina all-in-one, prostě přijďte a využijte své hokejové dovednosti,“ vzpomíná Aliyu.

Aliyu ze své strany přistupuje k této události jako ke konkurzu, protože dobře ví, že jeho pokrok budou sledovat miliony diváků. Naposledy se objevil v NHL s Calgary v dubnu 2013 – statistiky kariéry: sedm zápasů, dva góly, jedna asistence, 26 trestných minut – a jeho poslední soutěžní zápas byl loni v dubnu v play off Eastern Hockey League s Orlando Solar Bears. Je si však „100% jistý“, že se může vrátit na nejvyšší úroveň na světě.

„Vím, že mám schopnosti NHL, a pokud dostanu příležitost, myslím, že dokážu, co někdo řekl správně,“ říká Aliyu, výběr v druhém kole Chicaga v roce 2007. „Pokud nebudu moci hrát v Severní Americe, to znamená, že „Musím jet do Evropy, abych dál ukazoval, co umím. To je moje mentalita.“

Mezitím se Aliyu snaží vtěsnat do své agendy co nejvíce. V pondělí, dva dny poté Rozhovor na Hockey Night v Kanadě Program byl vysílán celostátně a Aliyu opustil svůj domov v 7 hodin ráno a vrátil se až po setmění. Mezitím hovořil s některými mladými hráči v Burfordu v Ontariu, včetně dvojice chlapců narozených v roce 2011, které se Aliyu zavázal sponzorovat prostřednictvím své nadace; Vedl lyžařský kurz v rezervaci First Nations v Brantfordu v Ontariu; Úvodní puk upustil na utkání vyzvedačského hokeje v nedaleké Paříži; Podepsal smlouvu s Litvínovem.

Samozřejmě se také zastavil v YMCA poblíž dálnice a šel do posilovny s jednodenní permanentkou pro hosty. Není vyžadováno plné členství. Ne, že by brzy začala další kapitola jeho příběhu.