Akce Prime Day na notebooky: Velké slevy od společností Apple, Lenovo a dalších

Amazon/Zoe Liao/CNET

Pokud jste přemýšleli o investici do nového notebooku, máte štěstí: Prime Day právě začíná. Ať už chcete upgradovat svůj starý počítač nebo potřebujete něco, co by zvládlo vaše školní vytížení, najdete notebook, který potřebujete, s výraznou slevou.

Blog Prime Day Live Nenechte si ujít naše živé vysílání nejlepších nabídek Prime Day od odborníků na nabídky CNET. Blog Prime Day Live



Existuje spousta Apple MacBooků na prodej spolu s dalšími značkami, ze kterých si můžete vybrat. I když nejste členem Prime, stále můžete využít slevy u jiných prodejců, jako je Best Buy a Walmart, kteří provozují vlastní prodej. Pokud však uvažujete o nákupu, nečekejte příliš dlouho, protože tyto nabídky mají tendenci se rychle vyprodat. Pamatujte, že některé z těchto cen na Amazonu jsou exkluzivní pro členy Prime, takže se nezapomeňte přihlásit, abyste viděli tyto slevy.

Hej, věděl jsi to? Skripty CNET Deals jsou zdarma, jsou snadné a šetří vám peníze.

Sleduj tohle: Amazon Prime Day 2024: Nákupní tipy a speciální nabídky 04:19

Nejlepší nabídky notebooků Prime Day

13palcový MacBook Air má čip M3, 8 GB paměti a 256 SSD, aktuálně je uveden na Amazonu za 999 dolarů, což je sleva 100 dolarů. Za tuto cenu je k dispozici více barev. podrobnosti

S bleskově rychlým čipem M3, Liquid Retina podrobnosti

Ačkoli to není nejnovější model, verze 2022 stále obsahuje výkonný čip M2 a nabízí mnoho stejných skvělých specifikací jako M3 za nižší cenu. podrobnosti

Tento počítač je ideální pro studenty nebo pokud potřebujete levný rodinný notebook, lze jej používat jako tablet a má dotykovou obrazovku. Chcete-li ušetřit jen 30 dolarů Vystřihněte kupón na stráncecož sníží cenu již tak levného notebooku. podrobnosti

Další nabídky Prime Day na notebooky:

Co je Prime Day?

Amazon Prime Day je dvoudenní výprodej, který probíhá každé léto pro členy Amazon Prime. Letos se bude Prime Day konat v 16. a 17. červenceJe to jako Černý pátek v létě, kdy předplatitelé budou moci celý týden získat výrazně zlevněné položky. Některé položky však nemusí zůstat v prodeji dlouho, takže se ujistěte, že je zakoupíte, než dojdou.

Je Prime Day nejlepší čas na nákup notebooku?



Přestože má Prime Day širokou škálu produktů ve výprodeji, nabídky na notebooky jsou před akcí velmi omezené. Očekáváme, že s blížícím se datem bude více nabídek. Prodejny jako Best Buy často nabízejí během Prime Day neuvěřitelně konkurenceschopné ceny. Také vidíme Walmart dělat totéž. Pokud nakupujete na období návratu do školy, Prime Day je ten správný čas pořídit si zlevněný notebook, i když Black Friday obvykle nabízí nejnižší ceny, pokud můžete vydržet až do podzimu.

Co dalšího bych si měl během Prime Day koupit?

Amazon nabídne slevy téměř na všechny své kategorie. Velké úspory lze obvykle zaznamenat na chytrých domácích zařízeních, tabletech a televizorech Amazon, stejně jako na zboží každodenní potřeby, módě, fitness, domácích potřebách, kuchyňských spotřebičích a dalších.