Akce Prime Day na 65palcové televizory: LG, Sony, TCL a Vizio

Existuje mnoho velikostí televizorů, které je třeba zvážit, ale 65palcový televizor je mezi nakupujícími velmi oblíbeným lákadlem. A zatímco 65palcové televizory mohou být trochu drahé, v dnešních nabídkách Prime Day je na televizory spousta nabídek Prime Day se spoustou 65palcových možností, ze kterých si můžete vybrat. Ve skutečnosti existuje spousta nabídek Prime Day na 65palcových televizorech, které stojí za zvážení, a tak jsme se rozhodli sestavit ty nejlepší zde. Najdete je níže, a pokud žádná z nich nenabízí ty správné úspory pro vás, nezapomeňte se podívat na všechny nabídky Prime Day na 70palcové televizory, nabídky Prime Day na 75palcové televizory a nabídky Prime Day na 86 -palcové televize dnes také.

Nejlepší nabídka Prime Day na 65palcovém televizoru

65palcový 4K televizor LG 80 Series – 700 USD, původně 1 000 USD

Pro ty, kteří chtějí upgradovat své nastavení domácího kina, by se měli podívat na 65palcový televizor LG 80 QNED. Využívá značkovou technologii QNED, která kombinuje kvantové body QLED televizorů s technologií NanoCell společnosti LG, pro schopnost vytvářet brilantně jasný a barevný obraz. Televizor nabízí také rozlišení 4K Ultra HD pro ostré detaily, které umožňuje procesor LG a7 AI Gen 6, který pomocí umělé inteligence automaticky zlepšuje kvalitu obrazu a zvuku všeho, co sledujete. 65palcový televizor LG 80 Series QNED 4K také používá webOS 23, který vám poskytuje přístup ke streamovacím službám a také k více než 300 volně vysílaným kanálům prostřednictvím kanálů LG.

Pro nabídky Prime Day na 65palcové televizory od Best Buy je 65palcový televizor LG 80 QNED 4K TV k dispozici za pouhých 700 $ místo původní ceny 1 000 $. Úspora 300 USD z něj činí vynikající nákup, ale také přiláká mnoho nakupujících. Nejsme si jisti, kolik zásob ještě zbývá, takže pokud se chcete ujistit, že si 65palcový televizor LG 80 Series QNED 4K můžete vyzvednout za levnější cenu než obvykle, budete muset transakci dokončit. Nyní.

Další nabídky Prime Day na 65palcové televizory, které milujeme

65palcové televizory jsou velmi oblíbené, takže si můžete vybrat ze spousty vynikajících možností, ať už chcete jen větší televizor, nebo hledáte nějaké extra funkce, jako je obnovovací frekvence 120 Hz. Ať tak či onak, níže uvádíme výběr našich oblíbených nabídek 65palcových televizorů.

Pokud od posledního nákupu televizoru uběhla nějaká doba, můžete zvážit několik různých věcí. Například jedna z nejdůležitějších věcí, kterou je třeba zvážit jako první, je Jak se rozhodujete, jakou velikost televizoru byste si měli koupit? Hodně záleží na velikosti vašeho obývacího prostoru, na tom, jak blízko je vám televizor, na nábytku, na kterém je umístěn, a na mnoha dalších důležitých faktorech, které vám mohou poskytnout mnohem lepší zážitek ze sledování. Ve skutečnosti je to téměř věda, takže pokud jste typ, který má opravdu rád čísla a znalost ideálního rozmístění věcí, je to ideální věc, kterou je třeba před pořízením televize zvážit.

Další věcí, o které byste se měli zamyslet, je, jaké typy značek televizorů jsou k dispozici a zda některá z nich má specifický ekosystém, který můžete využít. Pokud se například již nacházíte v ekosystému Samsung, existuje několik skvělých integrací mezi televizory Samsung a smartphony Samsung a dokonce můžete spárovat vybrané televizory Samsung a soundbary a přehrávat je společně pro hlubší prostorový zvuk. Nebo pokud vlastníte PlayStation 5, můžete zvážit pořízení některých konkrétních televizorů Sony navržených tak, aby dobře fungovaly s PS5.

Případně, pokud je váš větší zájem o chytrou platformu, je třeba zvážit také věci. Například výběr televize s Google TV dává velký smysl, pokud jste v ekosystému Google nebo pokud jste opravdu hluboko v Amazonu, pak pro vás může být platformou pro chytrou televizi Fire TV. Jako by to nestačilo, existují také streamovací zařízení, která stojí za zvážení, pokud se nechcete starat o chytrou platformu, kterou má vaše televize.

Je toho hodně, co se týká každého návrhu dohody, ať už kupujete malý 32palcový televizor nebo větší 65palcový televizor. Většinou se nejen snažíme vzít v úvahu věci, jako jsou osobní preference, ale také se podíváme na to, co každý televizor nabízí a jakou má každá funkce skutečnou hodnotu, než ji porovnáme s její cenou nebo jakoukoli nabídkou, která je nabízena. To, že je nabídka skvělá, ještě neznamená, že je dobrá, zvláště když některé značky a prodejci uměle navyšují ceny, aby nabídky vypadaly ještě působivěji.

Jako takové využíváme naše dlouholeté zkušenosti s televizí a elektronickým obchodováním ke sledování cen po dlouhou dobu a k dobrému pochopení toho, co je nebo není dobré. V konečném důsledku vám chceme poskytnout nejlepší hodnotu za vaše peníze, takže se snažíme zůstat na vrcholu jakékoli nabídky zde uvedené, což znamená, že tento příspěvek budeme pravidelně aktualizovat, jakmile se objeví nové a lepší nabídky. To nutně neznamená, že musíte čekat na poslední chvíli, abyste si něco vybrali; Pokud máte něco, co se vám líbí, měli byste se toho chopit, protože jakákoli dohoda zde bude stát za to a nikdy nevíme, jak dlouho bude dohoda trvat, takže je nejlepší mýlit se na straně opatrnosti.