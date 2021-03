Agnieszka Nizozemsko. Kulturní velvyslanec v O! Zářící referendum

Agnieszka Holland se stává kulturní velvyslankyní O! Shining – kulturní ceny Onet a Krakow. V předchozích letech byli oceněni Marius Trilinsky a Gracina Kulchik

Světově známá herečka soutěží o letošní Oscary dvěma oceňovanými filmy – „Občan Jones“ a „Antikrist“. V roce 2020 se stává prezidentkou Evropské filmové akademie

Ačkoli jí bylo těžké uvěřit, nebyla přijata ke studiu na Lodžské filmové škole; Wilhelm Hollander předpovídal její kariéru

Ordu Lloris ji postavil před soud za „fašistické zákony“. Despot pro nás zařizuje režim bez svobody – říká o hlavě Strany práva a spravedlnosti

Více těchto článků najdete na domovské stránce Onet.pl

Ach! Lienia – Kulturní ceny se udělují městům Onet a Krakow City již popáté. Umělci, jejichž díla byla veřejně dostupná v roce 2020 v Polsku nebo kteří dosáhli neuvěřitelného mezinárodního úspěchu, jsou nominováni na O! Lśnie.

Uživatelé Onet si vybírají vítěze průzkumu. V den udílení cen je vyhlášen velvyslanec kultury – čestný titul udělený městem Krakov a Onet. Letos byla Agnieszka Holland oceněna – režisérka, producentka, scenáristka, herečka, jejíž jméno není jen přehlídkou polské a evropské kinematografie, ale také světové kinematografie.

„Moc vám děkuji za tuto čest a čest,“ řekla Agnieszka Holland při převzetí ceny. – Existuje naděje, že se z toho dostaneme a budeme lepší.

Musíme si uvědomit, že kulturní situace je přinejmenším nebezpečná. Příští rok ukáže, zda se jedná o zkušební období, které nás naučilo, co je důležité a co ne, a zda budeme i nadále čelit krizi. Nebudeme to sami řešit – dodal manažer. Pokud jde o rozhodčí, vytvořil jsem plán a návrhy, jak by tato pomoc mohla vypadat.

Velvyslanec kina

Oceněn a zbožňován po celém světě – Fotografuje v Polsku, České republice, Francii, Německu, Velké Británii a USA. Vytvořeno více než 40 filmů a seriálů. Bojovala o Oscary, BAFTA, Emmy a Zlaté glóby. Kino bylo podstatou morálního zájmu. Psala texty pro Andreje Wedu a Krzysztofa Kiilovského. Ponořit se do světa jejích filmů je dlouhá, ale fascinující cesta, plná skvělých herců a příběhů z celého života, i když jsou často psány po celý život, “píše Dagmara Romanowska o Agnieszce Holland ve snaze přesně určit nejdůležitější inscenace režiséra. .

Občan Varšavy, absolvent lycea. Stefan Batori Pokusil se dostat k režii na filmové škole v Lodži. bez úspěchu. Po absolvování prestižní školy FAMU v Praze se vrátila do Polska, kde pracovala jako asistentka Andreje Waidy a Krzysztofa Zanussiho. – Sopečná nálada, ale velmi jasná a kartézská mysl – řekl autor knihy „Ochranné barvy“.



Foto: KFP / REPORTER / East News Agnieszka Holland a Andrzej Wajda v roce 2001

Téměř od samého začátku své kariéry začala sbírat trofeje, o kterých její kolegové jen snili Nebo museli čekat mnoho let. Krátce po debutu „Wieczor u Abdon“ získali „Herci území“ prestižní Cenu FIPRESCI, kterou kritici udělili v Cannes. Nebyla to v žádném případě náhoda, ale spíše začátek velké řady, která dala každému známému milovníkovi kina známé jméno.

O svého prvního Oscara bojovala německým filmem „Bitter Harvest“. Mezitím byli dobře přijati: „Rush“ byl uveden na Berlinale, která přinesla Stříbrného medvěda Barbara Grabowska je poctěna bronzovou gdaňskou černou „Jedinou ženou“ s Bogoslawem Lindou. Druhou nominaci na Oscara získal scénář ke koprodukci francouzsko-německo-polské války „Evropa, Evropa“, která získala cenu Zlatý glóbus za nejlepší zahraniční film.





Foto: Associated Press / East News / East News Agnizka Holland se Zlatým glóbusem v roce 1992

Ačkoli ji Filmówka nepoznala, Jeho úspěch předpověděl někdo jiný.

Můj otec, Wilhelm Hollander, který byl vedoucím výroby, mi jednou řekl: „Agnieszka byla nenápadná a trochu děsivá.“ [“Wieczoru u Abdona”]. Když se objevila na natáčení první den natáčení, nikdo jí nevěnoval pozornost. Lidé se smáli, mluvili mezi sebou. Křičela jsem: „Prosím, ticho! Pojďme do práce!“ Zopakovala jsem to bezvýsledně a pak jsem zakřičela: Je to hloupé, ticho nebo ne?! „Stalo se to jako mák.“ Barbara Hollander

Jako scenáristka a režisérka dnes vlastně pracuje nepřetržitě. Bylo tedy obtížné vyjmenovat celé její filmy. Mezi režiséry režisérů: „Julia Comes Home“ s Mirandou Otto v hlavní roli, „A Copy of The Master“ od Beethovena – s Edem Harrisem a Diane Kruger v obsazení a kriticky uznávaný televizní seriál „The Team“ si uvědomuje s dcerou Kasií Adamik a její sestrou Magdalénou azarkiewiczovou. Film „In Darkness“ z roku 2012 získal třetí nominaci na Oscara, vycházející z příběhu Leopolda Soči, který během druhé světové války ukryl Židy z lvovského ghetta do stok. S největší pravděpodobností – ne poslední.

Článek pokračuje pod videem.

Ještě jednou pro Oscary

Nizozemsko – Po slavných produkcích, jako jsou: „Hořící keř“ z České republiky, „The Killing“, americká série „Baby Rosemary“, „The Affair“ nebo milovaný „House of Cards“, a v Polsku byl upraven z režisér “Pokot”. Budoucí nositel Nobelovy ceny, Olga Tokachuk, první polská série Netfixu „1983“ – Znovu jde ven, aby se zúčastnil Oscarů.

čeština „Šarlatán“ o léčiteli a terapeutovi Janu Mikulášovi debutoval na Berlinale v roce 2020. Během festivalu byl oceněn atraktivní obraz, zejména proto, že režisér pečlivě představil své diváky. Film získal slávu jako jeden ze svých nejlepších festivalových titulů, následovaný dalšími cenami. Čtrnáct (!) Nominací na České lvy, které budou uděleny následující den pro O! zářící. Nebylo tedy velkým překvapením, když byl na oscarovém „užším seznamu“ jako český kandidát v mezinárodní kategorii.

Na festivalu Gdynia, který se konal v Berlinale „Citizen Jones“, získala cenu Golden Lions, Letos má šanci získat zlatou sochu rytíře v mistrovské třídě Holland popisuje příběh Garetha Jonese – velšského novináře, který se proslavil psaním článku o svém setkání s Adolfem Hitlerem, hned poté, co se v roce 1933 ujal moci.

Vyvrcholení potlesku a veškerý déšť cen, které padly na autora filmu „Osamělá žena“, bylo jedním z nejvýznamnějších míst evropské kinematografie. Následovala Wima Wenderse a jako členka správní rady se v letech 2014–2019 stala prezidentkou Evropské filmové akademie.– Abychom zachovali tvůrčí sílu nezávislého kina a zapojili naše publikum v těchto obtížných dobách, musíme použít všechny naše zkušenosti a představivost – zdůraznila.

V názvu hodnoty

Není jen hrdinkou filmových pilířů, ale také hrdinkou společenského a politického života. Po celá léta byla považována za jednu z nejoddanějších autorek na obranu práv žen a homosexuálů. Civilní hnutí ho často vidí jako symbol. Mluvíte o rostoucí diktatuře, „válce proti všem“, homofobii současného prezidenta a „hluboké civilizaci smrti Jaroslava Kaczynského“ a sledujete TVP pouze „abyste zjistili, jak daleko lze manipulovat“.

Jako národ s 38 miliony lidí nás rukojmí muž, který je naprosto nedostupný. Dohodli jsme se, že mu dáme plnou moc, a nyní jsme jeho oběťmi – komentovali jsme rádio ZET. – Co se stane a co nám všem jako občanům umožní, je to, že neefektivní – pokud jde o řízení státu – despot pro nás zařídí systém, ve kterém nebude svoboda a nebude brzy demokratickým systémem – ona, v obrat, zdůrazněno v TVN24.

Musí jí zaplatit za kritická rozhodnutí. Militantní organizace Urdu Lloris podala žalobu na „fašistické zákony“, o kterých hovořila na „Unit Ranu“. Nizozemsko ve svém dopise odkázalo na Listinu místních samospráv o právech rodiny, kterou připravil Urdu Juris.

Nebojím se, protože jsem už viděl a přeskočil různé věci, včetně takových kampaní. Jsem poněkud smutný, že nenávist, korupce a budování sociálních rozdílů se staly samozřejmostí, kromě jejich spojení s mocí. Účinky by byly strašné a my je již můžeme vidět – shrnuto v rozhovoru s novinářkou Joannou Paraskou.

Máte v úmyslu se uklidnit nebo vůbec mlčet ve věcech, které přímo nesouvisejí s jejími filmy? Ne, protože, opakuje, je povinností umělců mluvit a bojovat ve jménu hodnot. A na konci festivalu v Gdyni v roce 2019 potvrdila: – Jsme komunita filmařů. Spojují nás hodnoty a spojuje nás solidarita.