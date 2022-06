Agentura tvrdí, že bývalý úředník FBI měl během kampaně v roce 2016 četné neoprávněné kontakty s médii

Silně redigovaná 27stránková zpráva vydaná Politico podle zákona o svobodě informací z července 2021 neobviňuje Steinbacha z neoprávněného zveřejnění médiím. Horowitzova kancelář však vyjádřila obavy, že rozsáhlá, nesledovaná komunikace mezi představiteli FBI a médii by mohla vést k takovým únikům a ztížit jejich vyšetřování.

Zpráva FBI z roku 2018, která se zabývala činnostmi úřadu během prezidentských voleb v roce 2016, uvedla, že politika FBI týkající se mediální komunikace je „zcela ignorována“ a porušování této politiky se zdálo pramenit z „kulturního postoje“.

Jedna pasáž v nově vydané zprávě říká, že „stíhání je odepřeno“, ale zbytek tohoto řádku byl z verze zveřejněné v pondělí vynechán.

Steinbach, který odešel z FBI v únoru 2017 po 22 letech v donucovacím orgánu, nereagoval na e-maily a žádosti sociálních sítí o komentář ke zprávě.

Zpráva generálního inspektora také nesprávně vypočítala Steinbacha kvůli přijímání bezplatných vstupenek na dva hlavní washingtonské mediální zájmy: večeři Asociace rozhlasových a televizních zpravodajů v roce 2015 a večeři Asociace korespondentů Bílého domu v roce 2016. Zpráva říká, že musí získat souhlas od etiky. Úředníkům FBI se to nepodařilo. Zpráva uvádí, že také neoznámil lístky ve svém ročním formuláři pro finanční informace.

Zpráva uvádí, že Steinbach měl od roku 2014 až do svého odchodu do důchodu o tři roky později nejméně 27 osobních setkání se sedmi reportéry. Navštěvovali několik restaurací poblíž sídla FBI, včetně Capital Grill, Gordon Burch, Asia Nine a centra města, podle zprávy, která říká, že vyšetřovatelé „nebyli schopni určit, kdo během těchto společenských setkání platil za nápoje nebo jídlo“.

Zpráva uznává, že Steinbach jednal s úředníky FBI pro veřejné záležitosti o „omezeném“ počtu interakcí, ale uvedla, že v mnoha případech neexistují žádné záznamy o takové koordinaci.

Steinbach odmítl být dotazován IGO, která nemá žádné prostředky, jak takový rozhovor vynutit po oficiálním odchodu do důchodu nebo rezignaci. Několik měsíců po odchodu do důchodu však odpověděl na otázky v dalším vyšetřování FBI a potvrdil, že jeho interakce s reportéry byla schválena.

„Steinbach uvedl, že byl oprávněn, zatímco EAD z NSB, poskytovat informace nesouvisející s případem médiím jako pozadí,“ stálo ve zprávě. Steinbach řekl, že byl často kontaktován médii kvůli komentářům a dotazům k různým otázkám národní bezpečnosti a média byla „neúnavná“ a „agresivní“ ve svých pokusech získat příběh.

Zatímco zpráva generálního inspektora popisovala mediální politiku FBI jako „jednoznačnou“, někteří představitelé FBI dotazovaní během vyšetřování nesouhlasili.

„Politika nebyla jasná, co bylo potřeba nebo co bylo schváleno, a ‚koordinace s OPA‘ nebyla zcela konkrétní,“ řekl úředník, jehož jméno bylo ze zprávy vyškrtnuto.

Jeden úředník řekl, že Steinbach mu řekl, že bývalý ředitel FBI James Comey naléhal na vysoké úředníky, aby byli s tiskem více interaktivní.

„Comeyho přístup zahrnuje proaktivní pokus najít zdroje médií, kterým může FBI důvěřovat, aby dostaly zprávy správně a chránily značku FBI,“ řekl nejmenovaný úředník.

Zpráva obsahuje četné textové zprávy a e-mailové výměny mezi Steinbachem a různými reportéry, jejichž jména a zpravodajské organizace byly téměř ve všech případech utajeny.

Zpráva však cituje nejmenovaného reportéra CNN, který škádlí Steinbacha textem o účasti na večeři korespondentů Bílého domu s jiným novinářem.

Jiný novinář CNN napsal: „Dal jsem tě na mapu a teď mě podvádíš.“

Steinbach podle zprávy odpověděl: „Stále jsem čekal na pozvání od vás.“

Mluvčí CNN neměl v pondělí večer žádný bezprostřední komentář.

Mluvčí FBI v pondělí na žádosti o komentář nereagovali, ale ředitel Christopher Wray – potvrzený v srpnu 2017 poté, co Trump vyhodil Comeyho – po zveřejnění zprávy generálního inspektora z roku 2018 zdůraznil, že FBI se ve svých jednáních s médii velmi uklidnila.

„Vydali jsme novou mediální politiku, která je mnohem tvrdší a jasnější, než byla dříve,“ řekl tehdy Ray. „Dáme všem bolestně najevo, že nebudeme tolerovat nedodržování.“