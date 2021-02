Administrativa společnosti Biden se zavazuje rozšířit očkování, protože zimní bouře způsobují zpoždění Zprávy z USA

Mnozí zasáhla také brutální zimní bouře TexasCecilia Corral prozkoumala příspěvky na sociálních médiích napsané jejími kolegy z Austenite. Z svobodných matek a jejich novorozenců ostatní v jejím městě mrzli, aniž by potřebovali topení nebo jídlo.

„Včera jsem ztratil to, kolikrát jsem plakal z toho, co jsem viděl,“ řekl Coral, spoluzakladatel a viceprezident pro produkt CareMessage, neziskové platformy a platformy pro angažovanost pacientů zaměřené na lékařsky znevýhodněné oblasti.

Miliony Texasu V úterý zjistili, že jsou chladní a ve tmě, rozpouští utrpení a smrt ve stavu, který produkuje Doposud největší množství elektřiny v zemiUprostřed hořké zimy ale nějak ztratil kontrolu nad svou elektrickou sítí. Uprostřed katastrofy byly osvětleny obrázky města Vyhlídky Bylo šířeno na sociálních médiích, což vyvolalo pobouření, odhalující, jak sociálně znevýhodněné rodiny a barevní lidé nesou obrovskou zátěž neúspěšné správy úředníků.

Není to jen dnes. Není to jen stav nouze. Je to stav nouze, “řekla Natasha Harper-Madison, starostka loajálního Austina.„ Jedná se o druhy nerovností, které neustále přirozeně vidíme. ” Náhodou se to nafouklo. “

Vzhledem k tomu, že teploty pod bodem mrazu a jeden palec sněhu Texany v posledních dnech šokovaly, klikové termostaty utrpěly tvrdšími provozními podmínkami v elektrárnách. S rostoucí poptávkou po energii a slábnoucí nabídkou začala Rada pro elektrickou spolehlivost v Texasu, která řídí tok elektrické energie pro většinu státu, přerušit snahu vypořádat se s téměř 34 000 megawatty ztracené energie.

Životně důležitá infrastruktura však byla ušetřena dlouhodobých výpadků elektřiny, z nichž mají prospěch obyvatelé v hustších a bohatších oblastech, kde se tyto služby obvykle nacházejí, a poškozuje znevýhodněné komunity, které byly nuceny žít v sousedstvích, kde jsou tyto zdroje omezené.

Harper-Madison v hlavním městě státu Austin uvedl, že rozsáhlé výpadky proudu znovu zdůrazňují „ekonomickou a rasovou segregaci“ ve městě.

Fotografie ukazují luxus v centru Austinu – Zůstávám online Podporovat skleníková centra, místní nemocnice, vládní budovy atd. – spolu s výpadky proudu. V Dallasu svítily mrakodrapy slavnostně červeně a jasně růžově, aby tento dlouhý víkend oslavily Den svatého Valentýna, čímž bagatelizovaly sílu města a kancelářských budov v Houstonu Podobně zářilo i v pondělí večer Zatímco se místní otřásli ve svých domovech.

Rolovací výpadek měl původně trvat několik minut, ale jak rozvodná síť zakolísala, prodlužovala se nad tato očekávání, někdy i celé dny. “Současná situace je absolutně neudržitelná. Neexistuje pro to žádná omluva,” uvedl Varun Ray, ředitel Energetického institutu University of Texas.

S chladnějšími domy a byty, Stovky Texasu Používáte život ohrožující metody, jako jsou grily, auta nebo generátory tepla, a zašpiní se Velmi nemocný Z otravy oxidem uhelnatým, Včetně ženy a dívky Kdo zemřel v Houstonu.

