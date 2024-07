Adam Ontra usiluje o olympijské vykoupení v Paříži

Share on Facebook

Tweet on Twitter



Adam Ondra v Norsku|Foto: Pavel Blažek, Český rozhlas V současné době se lezecký program skládá ze dvou samostatných akcí: lezení na rychlost a kombinovaného boulderingu a lezení na olově. Kombinace dobře sedí k silám českých lezců, počínaje boulderingovým semifinále 5. srpna. Navzdory jeho zdatnosti v boulderingu a lezení na olově, právě v lezení na olově – jak dokazují jeho úspěchy a výkony na některých z nejtěžších přírodních cest světa – si Ondra získal mezinárodní reputaci. „Objektivně vzato musím přiznat, že moji konkurenti se hodně zlepšili a úroveň konkurence se výrazně zlepšila ve stoupání vepředu, zatímco v posledních letech stagnovala. „Osm až 10 horolezců nyní může tvrdit, že vyhraje závody Světového poháru v lezení na vedoucí pozici, a myslím, že počet kandidátů na olympijské zlato je přibližně stejný. Samozřejmě, pokud jde o obtížnost, záleží na tom, jak jste fit na soutěži.“ den. Ale zatímco semifinále ve vrcholovém lezení se konají dva dny po začátku soutěže, Ontra doufá, že „omezí škody“, aby se nejprve kvalifikovala do finále a pak se postavila na pódium v ​​Paříži. „Házení kamenem je věcí štěstí, ale jak dokazují mé výsledky v posledních dvou sezónách, jsem spokojený s pokrokem, kterého jsem v tomto oboru dosáhl. Jsem velmi konzistentní, je vidět zlepšení v mých slabých stránkách a protože je to kombinovaná akce na hrách, moje slabé stránky jsou pro mě o něco menší nevýhodou „Na druhou stranu olympijská kvalifikace v Šanghaji a Budapešti potvrdila, že pokud bych měl v Paříži bojovat o medaili, musel bych být v naprosto výjimečné formě a mít štěstí.“ READ Nejlepší Live kasina Česká republika: hrajte s živými krupiéry online Adam Ondra|Foto: Ivana Roháčková, Český olympijský výbor

Český horolezec před odjezdem do Francie dotáhl formu a na poslední tiskové konferenci v Praze vysvětlil, že je stále omezený v pohybu. Po zranění ramene v polovině června Ondra říká, že je připraven překonat bolest, aby co nejlépe reprezentoval svou zemi:

„Kdybych si myslel, že nemám šanci získat medaili, nechtěl bych do Paříže. Jsem si jistý, že mám šanci. Vím, že to bude velmi těžké, a aby se tak stalo, musí být splněny všechny podmínky: musím na 100% korigovat formu, mít nějaký úspěch a pak by mohla být šance. Medaile.“

Medaile nebo ne, jedna věc je jistá: od svého výstupu na světově první úspěšnou cestu s hodnocením 9C, Silence, v Norsku v roce 2017, Ondra výrazně přispěl k rozvoji tohoto sportu v České republice, kde jsou mnoho mladých lidí. Podívej se na něj a hned vylez.

I když nepatří mezi olympijské favority, tento Adam Ondra, vášnivý rekordman, je tím, o čem Češi věří, že je v Paříži v akci.