Activision žaluje nezávislého vývojáře kvůli názvu Warzone ve sporu Call of Duty

8. dubna Společnost Activision podala formální stížnost Proti nezávislému vývojáři za strategickou hrou založenou na prohlížeči Válečná zóna. Stížnost se týká práv na užívání a ochranné známky pro název „Warzone“, o které jsou tyto dvě společnosti sporné již několik měsíců.

Hlavní neshoda se točí kolem toho, zda má Activision právo používat „Warzone“ jako součást svého názvu Call of Duty Battle RoyaleA bez ohledu na to, zda může ochrannou známku pojmenovat. The Válečná zóna Strategická hra byla vyvinuta Randy Fickerem, který není ve stížnosti jmenován a místo toho je označen jako Warzone.com.

Ficker poprvé vydal svou strategickou hru v roce 2017, ale ochrannou známku pro toto jméno představil až v říjnu 2020. Mezitím Call of Duty: A War Zone byl jsem Vydáno v březnu 2020, Ochrannou známkou poprvé podanou v červnu 2020.

Podle Activisionu dne 20. listopadu 2020 zaslal právník Warzone.com dopis o zastavení používání „žádající Activision“, aby změnil název svých her, přestal používat značku WARZONE Warzone a vzdal se aplikací ochranných známek. „Warzone.com pohrozil žalobou na společnost jménem společnosti, včetně domáhání se„ vysokého odškodnění “.

Tím se vytváří to, co Activision nazývá „skutečnou a přímou debatou o právech každé strany na používání nebo registraci ochranných známek, které obsahují slovo„ Warzone “. Activision rovněž konstatuje, že kromě vlastního použití Warzone a Warzone.com, kromě Pouze hry s podobnými tituly.

Počáteční potvrzení Warzone.com o zákazu ochranných známek Activision bylo, že tento název způsobil velkou záměnu mezi hrou Activision Call of Duty a Válečná zóna Strategická hra. Activision však ve své stížnosti tvrdí, že hry jsou natolik odlišné, že se záměna jeví jako nepravděpodobná nebo dokonce nemožná.

“Activision.” Call of Duty: A War Zone To se nemohlo lišit od Defendantu, nízkorozpočtové, specializované virtuální deskové hry, jako je Hasbro’s Risk, ve které hráči střídají pohybující se čísla (která představují „armády“) po mapě světa. Ve skutečnosti je nerozumné, aby kterýkoli člen publika zaměňoval tyto dva produkty nebo si myslel, že jsou ve vzájemném vztahu nebo ve vzájemném vztahu, uvádí Activision ve své stížnosti.

Nicméně v Stránka GoFundMe Randy Ficker, vývojář her v prohlížeči, vytvořený za účelem financování legální bitvy Warzone.com s Activision, tvrdí, že zmatek již nastal.

“Lidé mi říkají všechno o tom, jak.” [Xbox] Nemohou se připojit, jak byl hacknut PS4, jak by chtěli držet své spoluhráče atd. [Xbox] nebo [PS4]. Zašlete stejnou odpověď všem:Válečná zóna A Call of Duty: A War Zone Jsou to různé hry. Musíte kontaktovat Activision, Řekl Vicker ve svém příspěvku.

Activision ve své stížnosti uvádí, že se pokusila sjednat urovnání sporu. Poté, co obě strany nabídky odmítly, společnost Activision říká, že Warzone.com přestal vyjednávat.

Activision nyní usiluje o formální rozhodnutí ve věci, které, jak se zdá, splňuje Fickerova právní obhajoba – podle jeho stránky GoFundMe.

Společnost Polygon kontaktovala společnost Activision s žádostí o komentář.