80. výročí D-Day v Normandii: Highlights

A protože svobodu stojí za to oslavovat a předávat ji i dětem, Alexandra Hammon (35) popíjela šampaňské a sdílela východ slunce se svými syny Karlem a Nilsem, oběma 13, když se ve čtvrtek rozednilo na plážích, kde spojenečtí vojáci přistáli na D- Den. .

Rodina byla mezi davem tisíců lidí, který se táhl kilometry podél pláže Utah, jedné z pěti pláží podél pobřeží Normandie, kde se vylodily spojenecké síly. Americké síly dobyly Utah a Omaha – za cenu stovek životů –, zatímco síly z Británie a Kanady zaútočily na ostatní oblasti a zabily několik stovek, stejně jako další z Francie. Další pláže s kódovými názvy jsou Juno, Sword a Gold.

Karl seděl na kapotě svého náklaďáku Dodge z roku 1943, který její manžel Inugat s láskou zrestauroval, zatímco rodina ze Saint-Malo, francouzského přístavního města, které bylo asi dva měsíce po dni D těžce poškozeno velkými boji. po celém světě. Anglický kanál.

Vody ve čtvrtek byly klidné a klidné – kontrast k onomu osudnému dni, který pomohl změnit průběh druhé světové války a urychlit pád Adolfa Hitlera o 11 měsíců později.

„Nedá se to popsat, jen si představit ten chaos, teď je to klidné, skoro slavnostní, snažíme se to představit, ale myslím, že je to nepředstavitelné,“ řekla.

„Přemýšlíte o všech těch chlapech, o všem, čím si prošli,“ dodala s odkazem na rychle ubývající veterány v den D. „Říkají, že to nejsou hrdinové.“