8 zimních filmů streamovaných během čekání na zvýšení teplot

Podzimní filmy hýří barvami; Zimní filmy jemně září v odstínech ledově bílé.

Pokud hledáte něco, na co byste se mohli dívat při čekání na zvýšení teplot, zde je několik zábavných filmů odehrávajících se v nejchladnějších ročních obdobích. (Ignoruji zjevnější možnosti, ale samozřejmě „Groundhog“, „Fargo“, „The Shining“ a mnoho dalších zasněžených klasik vždy stojí za zhlédnutí.)

„Vyšší moc“ (2014): V tomto švédském filmu (kromě sporné americké verze „Downhill“) zažije pár okamžik pravdy po náhlé lavině v lyžařském středisku – její instinkt je chránit jejich děti, popadne telefon a uteče. To je v úvodním filmu. Zbytek elegantně skenuje chlad mezi tím, v místě, kde se sníh třpytí jako písek diamantů. (streaming na Hulu, Kanopy, Amazon Prime Video a Vudu)

„Poslední prázdniny“ (2006)Queen Latifah hraje zaměstnankyni obchodního domu, která se vydá na okázalou zimní dovolenou (do zasněžených Karlových Varů v České republice), když se dozví, že jí zbývá jen pár týdnů života. Není to nejkreativnější budova, ale extrovertní a poctivý výkon Latify přesahuje scénář a vytváří postavu, kterou si okamžitě vezmete k srdci. (Showtime, Amazon Prime Video, Voodoo)

„Malé ženy“ (2019): Okouzlující adaptace klasického románu Louisy May Alcott o její rodině od Grety Gerwigové se sice úplně neodehrává v zimě, ale dost toho – vánoční scény, Amy propadávající se ledem, bouchání do útulného krbu – to považuji za součást sezóny. . Je to film, který zahřeje i ty nejchladnější srdce. (Starz, Amazon Prime Video, Vudu)

„March of the Penguins“ (2005): Přírodopisný dokument vyprávěný Morganem Freemanem, který měl po vydání překvapivý úspěch, je okouzlujícím ponorem do života antarktických tučňáků, kteří se každý rok vracejí do svých hnízdišť ve stále se opakujícím cyklu. (Video Amazon Prime, Voodoo)

„Hora mezi námi“ (2017): Tento film, ve kterém uvízli dva cizinci v podání Idrise Elby a Kate Winslet společně na vrcholu hory, není mistrovským dílem – ve skutečnosti už nemůže být směšnější – ale viděno jako romantická fantasy je hodně zábava. Přiznejte se: Nechtěla byste mít šanci uvíznout na vrcholku hory s Elbou, jejíž postava je zde outsider/superhrdinský typ chlapa, který si i po týdnech bez instalatérských prací udržuje bezvadnou hygienu? Jo a je tam taky pes. (Video Amazon Prime, Voodoo)

„Jednoduchý plán“ (1998): O Samu Raimim jsem psal minulý rok v My Movies with Moira, ale hodím to sem, protože mě vždycky překvapí, kolik lidí o tom neslyšelo. Jednoho zasněženého odpoledne v malém městě najdou tři muži zničenou helikoptéru, mrtvého pilota a tašku s miliony dolarů v hotovosti. To, co dělají dál a jak je to změní, vytváří velmi působivé sledování s vynikajícími výkony Billa Paxtona a Billyho Boba Thorntona. Budete se třást z mnoha důvodů. (Video Amazon Prime, Voodoo)

„Jaro, léto, podzim, zima … a jaro“ (2004): Tento krásný meditativní film od zesnulého jihokorejského režiséra Kim Ki-duka se odehrává na voru malého kláštera usazeného na jezeře lemovaném stromy, zatímco dva mniši sledují roční období. Krajina je za ta léta nádherná, ale zima – s oblaky jezerního zrcadla a jeho vodopády ztuhlými do ticha – je nejdramatičtější. (Video Amazon Prime, Voodoo)

„Wind River“ (2017): Napjatý, promyšlený thriller Taylora Sheridana o zavražděné mladé ženě a šíleném detektivovi (Jeremy Renner) – důvěrně známé území, ale „Wind River“ je neobvyklý v tom, že se méně zabývá detaily zločinu než v ledu. smutek ve svém jádru. Sníh ve filmu padá ve vlnách v kopcích ve Wyomingu a Sheridan umožňuje, aby se drama pomalu rozvinulo, takže tenká slova herců viset v chladném vzduchu. (Netflix, Amazon Prime Video, Vudu)