71 procent žen má příznaky měsíc před infarktem

Možná si myslíte všechno Infarkt Přichází s bolestí na hrudi nebo nepohodlí v levé paži, ale v průběhu let výzkum ukázal, že to, co vám Hollywood ukazuje, pokud jde o infarkt, nemusí být blízké realitě. Studie zjistily, že nejen tyto příznaky jsou charakteristické pro všechny pacienty, ale Ženy pociťují různé příznaky infarktu od muže. A v mnoha případech se červené vlajky mohou objevit týdny před skutečnou srdeční příhodou, pokud víte, co hledat. Pozoruhodný výzkum od American Heart Association (AHA) v Srdeční záchvaty u žen Zjistil, že u 95 procent z nich se objeví nové příznaky měsíc před událostí, která zmizí po infarktu, a 71 procent sdílí stejné přesné příznaky. Čtěte dále a zjistěte, o co jde.

Příbuzný: Pokud si toho všimnete v noci, riziko srdečních onemocnění se zdvojnásobí.

V roce 2003 provedla AHA průzkum více než 500 Ženy, které přežily infarkty وباتVýsledky byly publikovány v časopise Otáčení. Z 95 procent účastníků, kteří uvedli, že si všimli, že něco není v pořádku asi měsíc před infarktem, byla nejčastější nevysvětlitelná únava. Podle výzkumu 71 procent žen uvedlo, že se v týdnech vedoucích k infarktu cítily unavené bez rozumné příčiny.

V článku pro Clevelandskou kliniku, kardiologa Leslie ChuMD, vysvětluje to شرح Pokud je vaše únava nová nebo vzrušujícíMěli byste zvážit možnost infarktu. Podle Cho, pokud jste unavení po pravidelném tréninku, pokud se cítíte unavení při odpočinku, nebo pokud vás něco tak jednoduchého, jako je postel, otře, měli byste se poradit se svým lékařem.

Není to jen nevysvětlitelná únava, která může signalizovat infarkt. Pokud nemůžete spát, je to další důvod k obavám. Podle průzkumu American Heart Association téměř polovina – 48 procent – žen, které přežily infarkt, uvedla, že se u nich vyskytly poruchy spánku až měsíc před událostí.

To je důvod, proč Cho řekla, že pokud se cítíte velmi unavení, ale také máte problémy se spánkem, může to být časný příznak infarktu.

Příbuzný: U žen s těmito příznaky je o 70 procent vyšší pravděpodobnost vzniku srdečních onemocnění.

Průzkum také zjistil, že pouze 31 procent žen zažilo to, co se považuje za příznak infarktu: bolest soustředěnou v horní části hrudníku. Dále 43 procent nehlásilo vůbec žádnou bolest na hrudi během infarktu.

Hlavním důvodem může být absence silné bolesti na hrudi Ženy mají více nerozpoznaných infarktů mužů nebo byli omylem diagnostikováni a propuštěni z pohotovostních oddělení, “uvedla výzkumnice Jane C. McSweeneyováMD, RN, profesor na University of Arkansas pro lékařské vědy, uvedl ve svém prohlášení v té době. „Mnoho lékařů stále považuje bolest na hrudi za primární příznak infarktu.“

Příbuzný:

Chcete-li získat více aktualizovaných informací, přihlaste se k odběru našeho denního zpravodaje الإخبارية.

Zatímco nevysvětlitelná únava je nejčastějším časným příznakem infarktu, podle výzkumu AHA je u žen pravděpodobnější, že po začátku infarktu hlásí dušnost než jakýkoli jiný příznak. Padesát osm procent respondentů pociťovalo příznaky během srdečního infarktu, zatímco 42 tak učinilo během týdnů před srdeční příhodou.

Proto to říká American Heart Association, pokud ano Máte dušnostS bolestí na hrudi nebo bez ní byste měli zavolat na 911 a co nejdříve jít do nemocnice.

Nika GoldbergMUDr. Tish, lékařka Centra pro zdraví žen Joan H. Tischové na Lékařském středisku Langone University v New Yorku, řekla Americké kardiologické asociaci, že ženy mají tendenci přesouvat příznaky infarktu na méně život ohrožující stavy, jako je kyselý reflux nebo chřipka. „Stále existuje spousta žen, které jsou v šoku, že mohou mít infarkt,“ řekl Goldberg.

Příbuzný: 13 příznaků infarktu, které si ženy nemohou dovolit nechat ujít.