70 let Oscarů nejlépe oblečených

Za pět let si možná nebudete pamatovat film, který vyhrál nejlepší film na 93. výročním udílení Oscarů. Ale možná si vzpomenete na poutavé kostýmy z Emma, ​​dole, Rennie Black, Mank, Mulan A Pinocchio. Je to proto, že šatník může oživit úžasný film.

„Je to největší způsob, jak uniknout filmu,“ říká hostitel Turner Classic Movies. Dave Carger. „Správné oblečení vás může ponořit do úplně jiného světa.“

Oscarová noc je samozřejmě místem, kde vysoká móda nabírá více než oční bulvy. Nejenže hvězdy soutěží o nejelegantnější neoficiální titul, ale od roku 1949 je cena za nejlepší kostýmní design jednou z oficiálních cen. S 93. výročním udílením Oscarů, které se vysílá 25. dubna na ABC, pojďme se podívat na některé z nejlepších módních momentů Oscarů – od nejlepších vítězů kostýmů až po úžasné party na červeném koberci.

Američan v Paříži (1951)

Pro tuto klasiku George Gershwin Hudební designér Irene Sharaf Vytvořila okouzlující „oblečení Technicolor, které vypadá skvěle.“ [to pay] Zdravím francouzské malíře RenoirVysvětluje Karger. Oblečení pro Leslie Caron (Dámské bílé šaty) a Jane Kelly (Think baggy pants) také doplní váš půvabný baletní design.

Dorothy Jakeins

Nejlepší kostýmy všech dob (v kategorii Barevný film) udělené Jeakinsovi a Barbara Karinska Na Oscara za rok 1949 pro Jan z Arku, Jeakinsův vůbec první pracovní film. (vesnice V roce 1967 zvítězilo v kategorii Černobílý film, která byla v kategorii Nejlepší kostýmy za design kombinována s kategorií Barevný film.) Módní design Jeakins téměř 40 let poté, včetně Hudební mužA Noční leguánA zvuk hudbyA Mladý Frankenstein A Jak jsme byli předtím Byl nominován 12krát a vyhrál třikrát.

Kleopatra (1963)

Kdo potřebuje historickou přesnost, když ji máte Elizabeth Taylor? Měla 65 kostýmních změn v hodnotě téměř 200 000 $ (rekordní čísla v té době). Hvězda je pokryta hedvábným šifonem a 24karátovou látkovou hlavou sestavenou z tenkých proužků zlaté kůže a zdobenou tisíci rokajlů, trubek a korálkových flitrů.

26000: To je to, pro kolik oblečení byly vytvořeny Kleopatra.



My Fair Lady (1964)

Pro tento film v hlavní roli bylo vytvořeno téměř 1 000 vystoupení Audrey Hepburn. Móda počátku 20. století „fungovala, protože ilustrovala řemeslnou cestu Elisy Doolittleové od hadrů po zdokonalování,“ říká Carger.

4,5 milionu USD: To je tolik, jaké černé a bílé kapely Elisy Doolittle prodaly v aukci v roce 2011

Edith Head

Kultovní prezident získal osm Oscarů jako návrhář kostýmů, jehož historie sahá až do roku Dědička V roce 1950. Její poslední úsilí získalo cenu v roce 1973 Paul Newman A Robert Redford Tabar bodnutí„Je to vzácná výhra Oscara za pánskou módu,“ říká Karger. Společné hvězdy byly podvedeny do svých šedých třídílných obleků a formální redfordská košile s bílým límečkem ve špičkové scéně byla vyrobena pouze pro hvězdu. Hlava (která byla jen smidge přes 5 stop) byla inspirací pro Pixarovu maličkou a nepředvídatelnou postavu Edna Mode. Úžasňákovi„A její první návrhářkou kostýmů byla hvězda na hollywoodském chodníku slávy (1974).

Vytvoření vzhledu pro galaxii široko daleko vyústilo v její první Oscar za nejlepší kostýmy pro sci-fi film. „Kostýmy jsou však skutečné,“ říká Karger. Je to proto, že Stvořitel George Lucas Předpokládejme, že hrdinové a nepřátelé Temné strany Jedi vypadají moderně a přirozeně, inspirovaní historickým vojenským oblečením z celého světa. A lehké meče? Budoucí high-tech verze japonských samurajských mečů.

Amadeus (1984)

Český umělec Theodore Bishtuk Rok jsem studoval ve Vídni a Salcburku, abych připravil barokní šatník pro vítěze nejlepšího obrazu 18. století – a po všech těch letech je oblečení stále bouřlivé. „Máte pocit, že se díváte do domečku pro panenky v životní velikosti!“ Říká Karger. Jako titulní postava Tom Hulse dělá to Mozart V nádherných vzorovaných bundách. Co-star Abraham MurrayKdo hrál soupeře SalleryByly provedeny v šatech, které byly ve skutečnosti majetkem skladatele.

Nebezpečné vztahy (1988)

Než na tomto lahodném dramatu pronesete jediný řádek, Michelle Pfeiffer Podstoupila devět hodin líčení na svých komplikovaně zpracovaných oděvech, botách, kloboucích, makeupu a špercích, aby poznala osobnost ženy vyšší třídy v předrevoluční Francii. Návrháři čerpali inspiraci z dobových obrazů a kombinovali originální tvary vzorů s moderními látkami, jako je bavlna, pro bedas.

Titánský (1997)

Diskuse o Titanicu: Divize módy pro 50 osob pracovala na umístění v Mexiku pro tuto rozkošnou ságu o nejznámější osobní lodi na světě. Módní návrhář Deborah Scott Akt obnovy oblečení ze skutečného oblečení. Ona to řekla Kate WinsletPostava měla na scéně ztroskotání na sobě tekoucí šifon, protože to umožňovalo být fyzickým a praktickým – a vypadala nádherně pod vodou. Co se týče ikonického náhrdelníku Srdce oceánu v safíru? Je založen na pravém diamantu naděje.

Althoug Ghouinith baltrowLady Viola sundala ženský a mužský vzhled (musela se maskovat jako chlapec), Judi DenchHonosná móda jako Queen Elizabeth the First Převládající. Módní návrhář Sandy Powell Přiznala, že hraje s volným střihem s historickou přesností, vytvořila pro královnu vícebarevné pávové šaty a nasadila si na hlavu drahokamy, aby ukázala její bohatství.

Červené jídlo! (2001)

Catherine Martin– Manželka režiséra a kreativní partnerka Baz Luhrmann– Vytvořte a nasbírejte téměř 800 kostýmů pro 18 hvězd a 70 tanečníků filmu. Dva oblíbenci z tohoto podmanivého muzikálu odehrávajícího se během bohémského hnutí v Paříži v 90. letech 20. století: saténový korzet v černých a stříbrných flitrech v úvodní scéně a hypnotizující červené saténové šaty. „Můžeš říct Nicole Kidmanová Cítila se v ní tak okouzlující a to se projevuje na jejím výkonu, “říká Karger.„ Nikdy nebyla tak okouzlující než dříve. “

“Vidíte kouzelnou směsici podivných pohádkových pohledů smíchaných s bojovými štíty a korunovačními uniformami,” říká Karger v této rozlehlé ságe. Kostýmy byly pečlivě navrženy (výroba i těch nejjednodušších síťových štítů trvala tři dny) a vyplatily se: konečný díl trilogie získal 11 cen Akademie.

40: Toto je počet švadlen pracujících ve 40 kopiích Každý kostým V trojnásobku

pilot (2004)

Martin ScorsesePřijme obchodníka Howard Hughes (Leonardo DiCaprioA jeho mnoho blízkých vyžadovalo znovuvytvoření stylu „Technicolor Era“ první poloviny dvacátého století pro Hollywood. Ačkoli návrhářka Sandy Powell měla přístup pouze ke starým černobílým fotografiím, vytvořila postavy jako Katharine Hepburn (Cate Blanchett) A Jane Harlow (Gwen Stefani: slavná americká zpěvačkaOžívá ve výrazných barvách červené, zelené a modré.

Grand Budapest Hotel (2014)

Vzhledem k tomu, že se tento film odehrává ve fiktivní utopii v Evropě ve 30. letech, jsou postavy této nepředvídatelné komedie vybaveny pohádkovými barvami růžové, červené, žluté, zlaté a fialové. Módní návrhář Melina Cannonero Spolupracovala také s luxusními designéry Fendi a Prada na vytváření kousků pro hvězdy, které se nosí Tilda SwintonA Ralph kdeA Edwarde Norton A Willem Dafoe. „Zajistil jsem, aby měl každý člen obsazení nezapomenutelný outfit,“ říká Kargar.

Stealth téma (2017)

Trojnásobný držitel Oscara Danieli Den Lewis Je legendou pro své ponoření do svých osobností, takže není překvapením, že pro svou roli slavného krejčího v padesátých letech sestavil elegantní levandulové oděvy z kusů jím vytvořené skříňky od nuly. Naučil se také tradiční techniky šití a trénoval v kostýmním oddělení baletu v New Yorku!

Ruth E. Carter

Navždy respekt k Carterovi, prvnímu afroameričanovi, který si vzal trofej módního designu. Vybavit černého pantera (Chadwick Bosman), Letitia Viděl jsem A další ve smyšleném království Wakanda Černá Tygr (2018), použil jsem fotografie originálních afrických kostýmů a podíval se na vzácné doplňky z mušlí i na příklady piercingu a body artu. “Myslím, že Akademie reagovala na stylové oblečení, které vypadalo futuristicky, ale nadčasově,” říká Karger. V únoru 2021 se stala druhou módní návrhářkou, která hrála na hollywoodském chodníku slávy.

