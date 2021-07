5minutová technická oprava: Konečně zrychlete svůj počítač

když máte počítač Zpomaluje na procházení, je to frustrující a chcete to opravit co nejdříve. Někdy za to může váš internet. Klepnutím nebo klepnutím zobrazíte nejlepší způsoby, jak opravit pokey Wi-Fi připojení.

Nyní vdechneme vašemu počítači nový život.

1. Tajemství IT profesionála

Není to velké tajemství, ale je to první krok, který někdo podnikne v IT, když vytvoří soubor Počítač Obtížný. proč? Často to prostě funguje. Vypnutí počítače vymaže RAM a zastaví všechny další programy a procesy běžící na pozadí. Dejte jí šanci.

2. Změňte to

Windows 10 Režim úspory energie šetří baterii. Nevýhodou je, že zpomaluje výkon vašeho počítače. Tím, že zůstanete v režimu nízké spotřeby, zpomalujete běh počítače. Snadná změna:

otevřeno Nastavení > Systém .

> . Vybrat síla a spánek z pravé nabídky.

z pravé nabídky. Na pravé straně vyberte Další nastavení napájení .

. Objeví se nové dialogové okno. Vybrat vysoký výkon.

Vybrat Změňte nastavení plánu Větší kontrola nad tím, kdy počítač přejde do režimu spánku nebo vypne obrazovku.

3. Zakažte spouštěcí aplikace

Přiznávám to. Klepnutím na „Ano“ u oznámení je necháte odejít. Možná jste nechtěně povolili automatické spuštění určitých programů. Tyto programy zpomalí váš počítač od okamžiku, kdy jej zapnete.

Pokud ji nepoužíváte, vypněte ji. Snížení počtu programů, které se spouštějí, když je počítač zapnutý, umožní jeho efektivnější běh.

Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout, ale zde je jednoduchá zkratka:

Píše Správce úloh do vyhledávacího pole Windows.

do vyhledávacího pole Windows. Vybrat Karta Po spuštění . Zde uvidíte všechny programy, které se spustí automaticky po zapnutí počítače.

. Zde uvidíte všechny programy, které se spustí automaticky po zapnutí počítače. Klepněte pravým tlačítkem na programy, které nepotřebujete, a vyberte jej Šampioni. Dokončeno!

4. Zbavte se efektních věcí

Okna Ve svém příslovečném obalu má některé speciální efekty. Určitě to vypadá krásně, ale bude vás to stát nějakou rychlost. To platí zejména v případě, že používáte starý počítač.

Zakázání všech stínů, animací a vizuálních efektů:

Píše sysdm.cpl do vyhledávacího pole Windows a stiskněte Enter .

do vyhledávacího pole Windows a stiskněte . Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti systému. Vybrat Karta Upřesnit .

. V části Výkon vyberte Nastavení .

. Můžete si vybrat, zda chcete některou z těchto animací a efektů povolit nebo zakázat. Pokud si nejste jisti, co si vybrat, vyberte Upravte pro nejlepší výkon v horní části obrazovky.

v horní části obrazovky. klikněte to jo.

5. Vyprázdněte odpadky

Mnoho z nás má aplikace, které jsme nainstalovali, použili jednou a pak úplně zapomněli, že tam jsou. Tyto programy stále zabírají místo na pevném disku a mohou mít nainstalované dočasné soubory a složky.

Může dokonce běžet na pozadí a spotřebovávat paměť a prostředky vašeho počítače, a proto je v poslední době tak pomalý. Sledujte tyto programy a odinstalujte je.

Odinstalování z nabídky Start:

klepněte na tlačítko Start A vyhledejte aplikaci nebo program. Stiskněte a podržte (nebo Klikněte pravým tlačítkem myši) a vyberte odinstalovat.

Odebrání z nastavení:

klepněte na tlačítko Start > Nastavení .

> . Vybrat aplikace > Aplikace a funkce , poté vyberte aplikaci, kterou chcete smazat.

> , poté vyberte aplikaci, kterou chcete smazat. klikněte odinstalovat.

