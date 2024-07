5 nejlepších nabídek Kindle na Prime Day — plus další na zařízeních Amazon (2024)

To je zase ten čas. Amazon Prime Day je zpět. Mezi tisíci zlevněných položek, od základních po kuriozity, jsou hluboké slevy na širokou škálu zařízení od Amazonu, včetně nabídek Prime Day na Kindle, které neuvidíte jako po zbytek roku. Důvtipní nakupující vědí, že Amazon Prime Day je obvykle nejlepší čas na to, abyste získali nabídku na nový tablet Fire nebo streamovací hůl. Sepsali jsme nejlepší nabídky na naše oblíbená zařízení Kindle, streamovací zařízení a tablety. Nevidíte nic, co se vám líbí? Nezapomeňte se podívat na naše probíhající zpravodajství o Prime Day na našem živém blogu a také na náš přehled nejlepších nabídek Amazon Prime Day.

Produkty testujeme po celý rok a poté tyto nabídky pečlivě vybíráme. Tuto příručku budeme v průběhu prodeje pravidelně aktualizovat.

Byl jsem Team Paperback, dokud jsem nevyzkoušel svůj první Kindle, a teď mi ho nemůžete vypáčit z prstů. Paperwhite je celkově nejlepší Kindle a naše oblíbená elektronická čtečka. Abyste se zbavili reklam na zamykací obrazovce, musíte zaplatit dalších 20 dolarů, ale nepřekáží při čtení, pokud nechcete utrácet více. Existují dvě hlavní verze – základní Paperwhite a the Podpisová edice (8/10, WIRED doporučuje), který je dodáván s 32GB více než 16GB úložištěm, bezdrátovým nabíjením a automaticky nastavitelným podsvícením. Existuje také Dětská verze Se stavem, roční předplatné Amazon Kids+2letá záruka na výměnu bez dotazů. Paperwhite nebyl aktualizován od roku 2021 a nejsme si jisti, kdy bude vydán nový, ale moje zařízení stále funguje jako v první den. Myslíme si, že je stále bezpečné si jeden koupit.

Paperwhite je nejlepší na čtení. Scribe (8/10, doporučuje WIRED) se svou 10,2palcovou obrazovkou je určen také pro psaní a kreslení. V jádru je podobný Kindle, takže čtení je plynulé a při psaní nedochází k žádné prodlevě. Profesionální umělci by chtěli něco lepšího, ale používat to bylo přirozené. Scribe je však velmi drahý a obrazovka je velmi velká. Verze s výrazným peremKindle stojí 30 $, s gumou na jednom konci. Nemůžete psát přímo na stránky knihy, protože Kindle se spoléhá na lepicí papírky a není vodotěsný.

Celkově dáváme přednost streamovacím zařízením Roku, ale pokud máte tendenci sledovat hodně obsahu Amazon Prime, pořiďte si Fire TV Stick 4K Max. Může ho samozřejmě používat kdokoli, ale zjevně silně propaguje obsah Prime. Má 16GB úložiště, které by mělo stačit pro všechny vaše streamovací a herní aplikace. Můžete vytáhnout zdroj z bezpečnostní kamery a požádat Alexu, aby udělala věci, jako je objednávka pizzy.

Amazon má také svou vlastní řadu tabletů a v našem průvodci vám výslovně doporučujeme, abyste si žádný nekupovali, pokud to není v hlavní den. Požární tablety jsou většinou na nic, ale pokud vše, co plánujete udělat, je sledovat obsah Amazonu a dělat základní pracovní úkoly, jako je e-mail, jsou přiměřeně schopné a děsivě dostupné. Fire HD 10 je náš oblíbený ze všech, s displejem 1080p a 3GB RAM, takže může sledovat videa a procházet řadu karet. Stejně jako u Kindles musíte zaplatit dalších 15 $, abyste se zbavili reklam na obrazovce uzamčení. K dispozici jsou modely s 32 a 64 GB.

Amazon Echo Show 8 je náš oblíbený chytrý displej pro Alexu po několik generací a verze 2023 je dalším vítězem. Dokonale se hodí mezi malý pětipalcový Show 5 a plnohodnotný Show 10 a poskytuje atraktivní dostatečně velkou obrazovku pro snadnou interakci, aniž by zabíral příliš mnoho místa na stole. Můžete zkontrolovat počasí, videochat, přidat až tři multimediální widgety a další, to vše s Alexou připravenou pomoci. Za plnou cenu je to trochu drahé, ale díky tomuto prodeji je Show 8 velmi lákavá pro každého, kdo hledá chytrého asistenta, který umí od všeho trochu.Ryan Wanyata

Další nabídky na zařízeních Amazon