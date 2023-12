3 'Hvězdné' klíče k vítězství USA nad Českem na WJC

NHL Network bude vysílat každý zápas mistrovství světa juniorů IIHF 2024 ve švédském Göteborgu.

To zahrnuje rozsáhlé zpravodajství o národním juniorském týmu Spojených států (2-0-0-0), který v pátek (11:00 SEČ) hraje ve Frolundaborgu druhý ze čtyř úvodních zápasů skupiny B proti Česku. USA hraje také Slovensko (31. prosince). Kolo play off začíná 2. ledna.

Spolupořádá přenos s dlouholetým hokejovým analytikem NCAA Davem Starmanem, EJ Hrádkem, Jonem Rosenem a Jonem Morosim a poskytne tři klíče k úspěchu USA před každým z jejich zápasů během 11denního turnaje.

„Po výhře proti Švýcarsku dostanou USA test proti Česku,“ řekl Starman. „Česká republika má po úvodní prohře se Slovenskem šanci udělat dvě výhry a posunout se za USA na druhé místo. Česká republika nemá takovou hloubku jako USA, ale hraje tvrdě, hraje chytře.“ a jejich přesilová hra je velmi dobrá.“

Zde jsou 3 Starmanovy klíče k výhře USA proti Česku:

1. Zónování

„USA přestřílely Norsko 20-8 v zápase 1, ale těch osm šancí bylo, jak řekl jeden člen trenérského štábu, 'osm dobrých šancí stupně A'.“ Proti Švýcarsku bylo pokrytí občas trochu slabé. Sedm (góly), 3-3. Můžete pochopit, kde by tým mohl prohrát s vroubkovanou hranou, kterou musíte ve hře hrát, ale obecný pocit je, že si stále potřebuje vytvořit identitu, proti které je těžké hrát v defenzivě. bude to hra, která to začne ukazovat.“

2. Dělání maličkostí

„Nával gólů proti Švýcarsku byl skvělý a je přirozené se divit, jestli po tomhle všichni nejsou tak trochu na prase. Je těžké to udržet, nebude to tak jednoduché a nemělo by to být. řekl, USA, ofenzivně, je prostě děsivé, i když švýcarských brankářů je trochu moc. Šance, které si USA vytvořily, byly velmi působivé. Hrají útočně proti jakémukoli soupeři a tady je třeba sledovat, jestli začnou balancovat Uspěchaný útok a útok smirkovým papírem? Jedna věc, ve které byli dobří, je být první ve ztrátě puků a být na puku, to jsou vítězné zvyky. . . .

3. Zdokonalování učebnice

„Přesilovka se vyvíjí a asistent trenéra Brett Larson, který ji vede, mi řekl, že způsob, jakým ji staví na papíře, je vidět led. Jsou to hráči, kteří berou koncepty a běží s tím, a když vidíte chlápek jako Cutter Gauthier (Philadelphia Flyers), čistý střelec, rozdává puky z křídla do slotu. Protistrany mimo křídel jsou téměř nespravedlivé. USA jsou pět na pět, jsou opravdu dobré. V 5 na 4, mohou diktovat zápas.“