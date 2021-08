20 nejlepších šancí ďáblů: Příprava na sezónu 2021-22

Vzhledem k tomu, že drafty NHL jsou již dávno za námi a pravděpodobnostní skupiny týmů jsou tak dobré, jak jsou nastaveny, je na čase využít 20 potenciálních šancí New Jersey Devils před sezónou 2021-22. Skupina ztratila několik úderů, když Igor Sharangovich, Jan Kokkanen a Ty Smith absolvovali NHL. Ale Devils to dokázali předělat společně s dobrým návrhem 2021, ale ne skvělým.

Kritérium je zde velmi jednoduché: potenciální hráč musí mít 24 let nebo méně a méně než 50 zápasů NHL. Existují však výjimky, stejně jako u Smitha, který sedí ve 48 zápasech NHL a v tomto bodě je stejně dobrý jako NHL.

Kromě toho jsem ve svém žebříčku také považoval hráče NHLe. Pro ty, kteří potřebují intenzivní kurz v NHle, doporučuji Tento článek je od Byrona Badera. Stručně řečeno, je to měřítko, které slouží k získání představy o tom, kolik hráč zaznamenal ve své první sezóně NHL, když přišel z mládežnické ligy nebo evropské ligy. NHLe nebyl úplný konec mých rozhodnutí, jen další nástroj, který jsem v určitých případech použil prostřednictvím Patricka Bacona (TopDownHokej(NHLe model Jack Fraser)J Čerstvý hokej) se změnily na karty hráčů. V tomto seznamu nebudou žádní brankáři, protože je kategorizuji v samostatném příspěvku. Pojďme se tedy bez dalších okolků dostat do top 20 Fiends v předsezóně 2021-22.

20. Yaromir Petlik, centrum

Pytlík byl výběrem čtvrtého kola pro Devils v Draftu 2020. Bohužel kvůli pandemii COVID, která zrušila sezónu OHL, sotva hrál svou sezónu Draft+1. Odehrál jeden zápas za Českou republiku na mistrovství světa juniorů, ale utrpěl zranění, které ho po prvním zápase vyřadilo z turnaje. Celkem odehrál v pěti zápasech za Česko na úrovni do 20 let celkem devět bodů. Hrál také ve čtyřech zápasech za HC Stadion Litomerice v české druhé lize, ale to je pro akci v letech 2020-21 vše.