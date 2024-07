2 400 pacientů v oblasti Portlandu, kteří mohli být vystaveni HIV a hepatitidě od lékaře, obdrží oznámení

Lékař zapojený do asi 2400 operací a dalších procedur mohl vystavit pacienty infekcím, včetně HIV a hepatitidy B a C, oznámily ve čtvrtek odpoledne nemocnice v oblasti Portlandu.

Providence Health & Services a Legacy Health rozeslaly tiskové zprávy uvádějící, že lékař nebo člen oregonské anesteziologické skupiny mohl porušit postupy „kontroly infekcí“.

V písemném prohlášení Providence sdílel většinu podrobností a poznamenal, že lékař mohl uvést pacienty do „nízkého rizika vystavení potenciální infekci“. Legacy Health popsal osobu jako „pečovatele“. Představitelé Oregonského zdravotnického úřadu uvedli, že lékař byl zapojen do operací a dalších procedur, které vyžadují intravenózní sedaci, ale neposkytli podrobnosti o tom, co se stalo.

Státní zdravotní úředníci uvedli, že nevědí o nikom, kdo by byl nakažen.

Obě zdravotnická zařízení uvedla, že zasílají dopisy pacientům, kteří mohli být postiženi, včetně asi 2 200 pacientů v Providence Willamette Falls Medical Center v Oregonu, dvou pacientů v Providence Portland Medical Center v severovýchodním Portlandu a 221 pacientům v Legacy Mount Hood Medical Center. v Greshamu.

Providence uvedl, že lékař léčil pacienty od roku 2017 do listopadu 2023. Prohlášení Legacy Health uvedlo, že lékař léčil pacienty po dobu šesti měsíců počínaje prosincem 2023. To znamená, že pacienti mohli být infikováni do května.

„Ze velké opatrnosti doporučujeme těmto pacientům, aby si zdarma nechali provést krevní test na vyšetření výše uvedených infekcí,“ uvedli představitelé Providence v tiskové zprávě. „Pokud je test pacienta pozitivní, Providence ho osloví, aby prodiskutoval výsledky testů a další kroky.“

Nemocniční systémy uvedly, že osoba, o které se předpokládá, že je odpovědná za porušení kontroly infekce, již nepracuje pro Oregon Anesthesia Group ani neléčí pacienty v jejich zařízeních.

Scott Gallagher, mluvčí skupiny, řekl, že lékař již s organizací nespolupracuje.

„Bezpečnost našich pacientů je naší nejvyšší prioritou,“ uvedl Gallagher v písemném prohlášení, „Když jsme se dozvěděli, že lékař porušil praktiky kontroly infekcí, suspendovali jsme ho, informovali naše partnery Legacy Health a Providence a poté zahájili vyšetřování. vedl k ukončení lékaře, přestože riziko infekce „bylo nízké, byly zavedeny nové protokoly a postupy, které mají podobným incidentům v budoucnu zabránit“.

Gallagher a nemocnice odmítli odpovědět na další otázky. Oregon Medical Board a Oregon Medical Society okamžitě nereagovaly na žádosti o další informace. Jméno lékaře nebylo veřejně odhaleno.

Providence loni přerušila vztahy s Oregon Anesthesia Group po 33 letech uzavření smlouvy s ordinací vlastněnou lékařem. Tento krok přišel poté, co Providence uvedl, že nedostatek anesteziologů vedl ke zrušení nebo zpoždění operací.

Ale přechod na novou skupinu, Sound Physicians Group se sídlem ve Washingtonu, vedl k dalším chirurgickým zpožděním, protože Sound Physicians Group nedokázala najmout anesteziology dostatečně rychle. Poté, co ztratila smlouvu Providence, Oregon Anesthesia Group najala Legacy.

Oregonský zdravotní úřad v prohlášení vydaném ve čtvrtek uvedl, že spolupracuje s Willamette Falls a Mount Hood Medical Centers na prošetření nedostatků v praktikách kontroly infekcí a v současné době nezkoumá, zda nemocnice dodržely státní a federální licenční a certifikační požadavky. Prohlášení se nezmiňovalo o lékařském centru Providence Portland, kde mohli být vystaveni dva pacienti.

„Zdravotní úřad v Oregonu uznává úzkost, bolest a ztrátu, kterou zažívá každý, kdo je postižen infekcí spojenou se zdravotní péčí,“ uvedl úřad v prohlášení a dodal, že jeden z 31 pacientů ve Spojených státech trpí takovou infekcí v daný den. .

„Infekce spojené se zdravotní péčí mohou mít na pacienty zničující účinky, protože mohou prodloužit jejich pobyt, oddálit zotavení z nemoci, způsobit emoční úzkost a mohou vést k sepsi nebo dokonce smrti,“ pokračuje prohlášení.

