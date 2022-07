19. července, indické sportovní zpravodajství

Tenis

Dívčí tým Indie do 14 let se utká ve finále ITF juniorů, které se bude konat v Prostjof v České republice od 1. do 6. srpna.

Tříčlenný tým tvoří Aishwarya Dayanand Jadhav, Sohini Sanjay Mohanty a Sai Jhanvi Talari. Namit Pal bude kapitánem týmu na této akci.

Tým si zajistil kvalifikaci na turnaj tím, že získal bronzovou medaili na ITF World Junior Tennis Championships Asia/Oceania Finals v Dillí v dubnu tohoto roku.

Chlapecký tým se však nedokázal prosadit, v play off skončil pátý. Do finále postupují pouze čtyři nejlepší týmy.

– Tým Sportsstar

Vzpírání

Indická vzpěračka Harshada Garrod vyhrála mezi ženami zlato do 45 kg na asijském mistrovství juniorů a juniorů ve vzpírání v Taškentu.

18letý mladík v pondělí popadl žlutý kov s celkovým počtem 157 kg (69 kg + 88 kg). Celkové nasazení bylo o čtyři kilogramy lepší než její vítězství na juniorském mistrovství světa ve zdvihu 153 kg (70 kg + 83 kg), který zaznamenala v květnu.

Somaya Dalfi získal bronzovou medaili v závodě mužů do 45 kg.

Bronzový medailista z juniorského mistrovství světa se 145 kg (63 kg + 82 kg) dostal na stupně vítězů.

V mládežnické soutěži mužů do 49 kg vyhrál L Dhanush bronzovou medaili v divizi trhání s výkonem 85 kg.

Indián však skončil čtvrtý v celkovém pořadí s nejlepším výkonem 185 kg (85 kg + 100 kg).

Medaile se udělují zvlášť pro kontinentální a světová mistrovství. Ale na olympijských hrách se uděluje pouze jedna medaile – za totální zvednutí.

– PTI