13 věcí, které byste měli vědět před cestou do Prahy

Pokud chcete město, které ví, jak nás překvapit, přijeďte do Prahy.

Projděte se jeho krásným středověkým srdcem a brzy narazíte na snové scenérie a vzrušující pouliční umění. V noci mohou malé, spoře osvětlené dveře vést do veselých pivnic, zatímco hlučné hudební kluby se skrývají za majestátními fasádami ve stylu Art Deco. Ať už vás ale do eklektické české metropole přivede cokoliv, je nejlepší nebýt úplně překvapeni.

Bez ohledu na roční období buďte připraveni s těmito zasvěcenými tipy a užijte si svůj výlet do Prahy naplno.

Pobyt v centru Prahy je pohodlný, ale vydejte se dále za místními zážitky © Ivana Larrosa / Lonely Planet

1. Vyberte si, kde zůstat (a kde nezůstat)

S množstvím výškových budov a atrakcí, které musíte vidět, je Staré Město skvělou a pohodlnou základnou – ale nepřehlédněte ani další pražské čtvrti. Centrum je malé a sousední oblasti jako Malá Strana a Nové Město jsou také výhodné pro scenérii a mají vlastní sadu hospod, barů a klubů. Jen si uvědomte, že Václavské náměstí se po setmění promění z úctyhodné nákupní destinace v párty centrum a množství strip spotů může přilákat potulné slepičí party.

Pro ty, kteří chtějí vidět, kde odpočívají místní obyvatelé (nebo ty, kteří chtějí cestovat se svými rodinami), zamiřte do vnitrozemí. Jak kosmopolitní Vinohrady, tak trendy Holešovice nabízejí ubytování za dobrou cenu, zábavný noční život a prvotřídní dopravu.

2. Noste pohodlnou obuv a vrstvy oblečení

Ulice a uličky staré centrální Prahy je nejlepší prozkoumat pěšky. Ujistěte se, že nosíte pohodlné boty na štěrk; Boty na vysokém podpatku mohou vést k nešťastným nehodám.

Kromě toho, že se Češi vhodně oblékají do restaurací nebo do divadla, oblékají se ležérně. Pohodlné vrstvy – které lze sundat v podzemním baru a poté obnovit po cestě domů – vám pomohou vyrovnat se s počasím. Bez ohledu na roční období nikdy nevylučujte možnost silného deště, proto s sebou noste i nějaké nepromokavé oblečení.

3. Metro nejezdí na celé letiště

Praha má vynikající a dostupný systém veřejné dopravy. Hlavní problém je ale v tom, že metro netáhne až na letiště. Nejlevněji do Prahy na Staré Město jeďte často přeplněným autobusem 119 na zastávku Nádraží Veleslavín a poté přestupte na metro A. Jízdenky lze zakoupit buď v návštěvnickém centru nebo v automatech na stanicích, které většinou přijímají bezkontaktní debetní/kreditní karty Platby. Pokud se ubytujete poblíž hlavního vlakového nádraží v Praze, zvažte použití o něco dražšího, ale přímého autobusu Letiště expresní autobus.

Na Staré Město v centru Prahy se snadno dostanete autobusem a metrem © agustavop / Getty Images

4. Rezervujte si letištní taxi předem, abyste získali nejlepší cenu

Problémem mohou být oportunističtí taxikáři. Pokud se chcete vyhnout nošení velkých tašek v autobusech nebo z nich, je lepší zajistit si dopravu předem, než jet taxíkem mimo letiště (nebo hlavní vlakové nádraží). Než vyrazíte, zeptejte se alespoň na cenu a řekněte řidiči, že budete potřebovat účtenku. Uber, Šroub A místní firma Liftago Oblíbené jsou aplikace pro přepravu cestujících.

5. Nezapomeňte potvrdit svou jízdenku na MHD

Jízdenky na MHD v délce od 30 minut do tří dnů lze zakoupit ve většině novinových stánků, malých prodejnách a na všech stanicích metra. Tramvaje mají na palubě také oranžové bezkontaktní automaty na debetní/kreditní jízdenky. Případně můžete použít Aplikace PID LítačkaJen nezapomeňte potvrdit svou jízdenku na začátku cesty. To zahrnuje vložení do žlutého zařízení v autobusech, tramvajích nebo v horní části eskalátorů metra (nebo kliknutí na tlačítko v aplikaci); Pokud na něj zapomenete, může vám být uložena mastná pokuta.

6. Praha už není tak levná jako bývala (ale pořád je za dobrou cenu)

Navzdory rostoucím cenám v posledních letech je Praha ve srovnání s mnoha evropskými metropolemi stále dobrou destinací pro levné cestovatele. Měna, kterou budete utrácet, je známá jako česká koruna a česká koruna. Pivo zůstává osvěživě levné a 500ml láhev vás vyjde jen na 55 Kč. Cappuccino stojí kolem 70 Kč a slušné tradiční české jídlo kolem 200 Kč. Za obsluhu stolu je obvyklé spropitné kolem 10 %.

nákupu Vstupenka do Prahy nebo Kolbas Praha Card Znamená to bezplatný nebo zlevněný vstup na některé významné památky a okružní jízdy, i když budete muset tvrdě pracovat, aby se investice do obou vyplatila. Pokud máte napjatý rozpočet, má větší smysl platit za některé z hlavních památek a maximálně využít bezplatné přepravy v Praze.

V Praze se běžně mluví anglicky, ale naučit se trochu češtiny místní vždy ocení. © Getty Images

7. Nečekejte mnoho řečí

Pokud patříte ke kultuře, kde je povídání o počasí povinnou předehrou každé interakce, možná vám bude český přístup připadat drzejší. Češi (jako všichni ostatní) dokážou být velmi přátelští a zábavní, ale být rezervovaný k cizím lidem je běžné. Buďte zdvořilí, ale je v pořádku přejít přímo k věci.

8. Angličtina je hojná, ale trocha češtiny je vítána

Lidé, kteří žijí nebo pracují v oblíbených turistických místech v Praze, běžně mluví anglicky. Jídelní lístky a informační tabule v muzeích jsou většinou přeloženy i do angličtiny. A pro zvláštní příležitosti, kdy máte potíže s porozuměním toho, co říkáte, je užitečné mít v telefonu připravený Překladač Google.

Přestože je angličtina v centru Prahy běžná, některé základy češtiny se cení. Lidi můžete pozdravit slovy:velmi dobře“ (dobrý den) popř „Opět dobrý“ (Dobrý večer). O to více neformální „Jsem blázen!“ Nejlepší je uložit (ahoj/sbohem) pro blízké přátele a příbuzné.

Nenechte si ujít tradiční české pečivo © You Ji Zi Hé Tián / EyeEm / Getty Images

9. Vyzkoušejte tradiční české pečivo

Dorty ve tvaru komína se nazývají Odpovídají vám Tyto cukrem potažené věže se prodávají v kioscích na většině turistických atrakcí a jsou oblíbené na Instagramu. Pravda je, že to není české, ale slovenské nebo třeba maďarské. Určitě si tedy pořiďte jednu z těchto pocukrovaných věží (jsou vynikající), ale také stojí za to podívat se do místních pekáren na nějaké tradiční české jídlo. Sledujte se zatajeným dechem Kolach – Disky sladkého chleba o velikosti dlaně plněné mákem nebo ovocným džemem.

10. Existují způsoby, jak se vyhnout davům

Praha může být přeplněná, zejména koncem jara a léta. Chcete-li uniknout shonu města, můžete se vydat za turistickou trojici Karlův most, Staroměstské náměstí a Pražský hrad. Například místo škrábání se mezi osobními foťáky můžete Karlův most obdivovat z říčních ostrovů Kamba nebo Streliki Ostrov. Můžete také zvážit nahrazení karnevalové atmosféry Zlaté uličky romantickou procházkou po klidné zámecké oblasti Nového Světa. A kdyby toho všeho bylo příliš, zarezervujte si stinné místo v jednom z krásných pražských parků (některé s pivními zahrádkami a úžasným výhledem na město) – nebo zvažte jednodenní výlet z města.

11. Dávejte si pozor na směnné kurzy, které se zdají být příliš dobré na to, aby to byla pravda

Některé bezohledné směnárny slibují skvělé nabídky a pak účtují skryté poplatky. Při výměně peněz si před předáním hotovosti písemně vyžádejte konečnou částku a ujistěte se, že dostanete účtenku. Pokud si myslíte, že jste dostali špatnou nabídku a změníte méně než 1 000 EUR, máte tři hodiny na zrušení transakce. Bezpečnější alternativou před podvody je mít bankovní účet, který nabízí rozumné sazby a nízké poplatky za mezinárodní výběry a používat bankomat.

Buďte opatrní v přeplněných turistických oblastech, protože je známo, že se na tyto oblasti zaměřují kapsáři © Pauline Lewis / Getty Images

12. Přijměte standardní bezpečnostní opatření a používejte zdravý rozum

Praha je obecně bezpečné město: míra násilné kriminality je nízká, pravidla silničního provozu jsou dodržována a voda z kohoutku je čistá. Přijměte stejná opatření jako ve své domovské zemi a buďte obzvláště ostražití na své věci: je známo, že kapsáři se zaměřují na rušné turistické oblasti, vlaky a tramvaje. Pokud potřebujete pomoc v nouzi, volání na linku 112 zaručuje anglicky mluvící operátor.

13. Sjednejte si cestovní pojištění

Česká republika má kvalitní zdravotnictví. Pokud potřebuješ Schengenské vízum Pro vstup je povinné mít zdravotní pojištění. Návštěvníci z EU mohou získat bezplatnou pohotovostní péči v Praze po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) nebo, pro cestovatele ve Spojeném království, globálního průkazu zdravotního pojištění (GHIC). Nadále se doporučuje uzavřít cestovní pojištění, protože karty nepokryjí všechny náklady, jako je například zdravotní repatriace.