11letá dívka pomáhá objevit největšího plaza všech dob

Byl to největší plaz, který kdy brázdil pozemské oceány. Tento obří ichtyosaur, vysoký asi 82 ​​stop, byl zhruba velikosti modré velryby, mořského savce a největšího zvířete, o kterém je známo, že existovalo kdykoli v historii planety. Ichtyosaur se však jmenuje… Ichthyotitan závažnáZůstalo to z velké části bez povšimnutí, dokud 11letá dívka a její otec během procházky po pláži v jihozápadní Anglii během vrcholící pandemie koronaviru v květnu 2020 nezahlédli unikátní fosílii. Fosilie je čtyři palce dlouhá, což někdo odhalil, říká amatérský lovec fosilií Justin Reynolds, řekl, že fosílie, které vynesla na pláž, byly „větší než jakýkoli kus kosti, který kdy nalezla“. NPR .

Jeho dcera Ruby nespouštěla ​​oči ze země a brzy našla větší, lépe zachovanou fosilii. „Prostě to tam tak nějak leželo“ napůl pohřbené v bahně, řekla NPR. Dvě fosilie ukazovaly na neznámý druh ichtyosaura, řád velkých vyhynulých mořských plazů. Tento typ byl popsán ve studii zveřejněné minulý měsíc v Jedno plus, jehož 15letá Ruby je spoluautorem, žil asi před 202 miliony let, blízko konce triasu. Hlavní autor studie, Dean Lomax, paleontolog na univerzitách v Bristolu a Manchesteru, předtím viděl jen náznak… Ichthyotitan závažná Ve fosiliích, které našel jeho přítel Paul de La Salle, další amatérský sběratel fosilií, kterému se připisuje objev.

De La Salleovy fosilie, shromážděné v krátké vzdálenosti od jiných fosilií v roce 2016, vytvořily to, co Lomax identifikoval jako součást ichtyosauří čelisti. prozkoumat. v studie 2018Dvojice poznamenala, že fosilie „mohou představovat největší ichtyosaury, které jsou v současné době známé“. O dva roky později se Reynolds a Ruby kontaktovali a tvrdili, že jejich fosilie jsou totožné. „Měli naprostou pravdu,“ řekl Lomax pro NPR. Na pláži Blue Anchor v Somersetu bylo shromážděno více zkamenělin, což umožnilo identifikovat druh, jehož kompletní kost spodní čelisti byla nejméně sedm stop dlouhá, aby bylo možné identifikovat Smithsonian. Z toho je extrapolována plná odhadovaná velikost plaza. Lomax ale doufá, že po nejnovějším objevu „snad jednoho dne bude nalezena kompletní lebka nebo kostra…“ zahájení. (Další objevné příběhy.)