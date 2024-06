11. ročník festivalu českých a slovenských filmů v Sydney 20. – 24. března 2024

Share on Facebook

Generální konzulát České republiky v Sydney zve všechny nadšené filmové diváky na Expo 11y Festival českého a slovenského filmu v Sydney, který od 20. do 24. března přinese do Newtown Dendy Cinema 5 dní nabitých výběrem fantastických filmů. Festival se těší velké oblibě mezi českou a slovenskou komunitou i mezi filmovými fanoušky. V průběhu let se z něj stalo centrum setkávání, kde lidé neváhali cestovat po Sydney, aby se zúčastnili.

Významnou kulturní událost v kalendáři místní české komunity i širší komunity letos, stejně jako v předchozích letech, podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR formou finančních prostředků v rámci programu Kulturní dědictví v zahraničí. Pětidenní show zahájí ve středu 20. března slavnostní zahajovací večer s drinky při příjezdu a krásně natočeným filmem Matěje Chlupáčka, Nikdy jsme nebyli moderní /OSVET. Příběh odehrávající se v předválečném Československu roku 1937 je napínavým dramatem o nálezu těla novorozeného intersexuálního dítěte. Helena, ambiciózní lékařka a manželka manažera továrny Aloise Haupta, je před porodem a těší se na růžovou budoucnost v moderním městě. Jak se však potýká se společenskými normami a vlastními předsudky, všechny její iluze brzy zmizí, když se ocitne uprostřed tajemného a znepokojivého objevu. Nikdy jsme nebyli moderní/ausvet Dalším vrcholem programu je bezesporu slovensko-kanadská koprodukce Michala Kunise Kováče. Revlon/Mami, maličká. Film zkoumá témata lásky, zrady, loajality a hledání vykoupení a zároveň se vyrovnává se stíny minulosti a důsledky spolupráce s tajnou policií v politicky turbulentní době. Příběh se odehrává na životní cestě jedné rodiny a zdůrazňuje morální nejednoznačnost a emocionální zmatek, kterému čelí, když čelí svým minulým činům a dopadu, který mají na jejich vztahy a životy. Zatímco oba filmy hledí do minulosti, kriminální thriller je sci-fi thriller bod obnovení/ Bud Openoffy (r. Robert Holz) je příběhem dystopické budoucnosti, v níž technologický pokrok umožnil oživit oběti násilných zločinů pomocí revolučního postupu, který podporuje jejich mysl. Děj filmu se ponoří do společenských a etických důsledků této nové technologie. Vyvolává otázky o povaze lidstva, hodnotě života a důsledcích manipulace se životem a smrtí. READ Zahájení kapitoly „Chvála života“ pro Rakousko-Uhersko | Zprávy bod obnovení/pod openv Na druhé straně, #annaismissing (Klášter Pavla Sokopa), Volné pokračování úspěšné série oceněné mezinárodní cenou Emmy za rok 2020 #the_dead_martyrs, Je to vzrušující thrillerový film odehrávající se na pozadí platforem sociálních médií a zkoumá složitost dopadu dnešních moderních technologií na náš osobní život. Černá komedie Všechno je to o maličkostech/Ach můj špatný (režie Denis Saveric), sídlící v jediném činžovním domě, se zabývá bydlením a sdílením života. Film prostřednictvím souboru povídek představuje tapisérii životních absurdit a tísnivého pocitu zoufalství, který často prostupuje každodenní život. A v neposlední řadě je to film absence/absence (Režie Ali Mosfa) je poutavé mysteriózní drama o íránském muži, který opouští svůj neklidný rodinný život v Teheránu a cestuje do Prahy, aby následoval cestu svého otce, mladého emigranta. Každá stopa, kterou najde, však prohlubuje tajemství dokonalého obrazu muže, o kterém si myslel, že ho zná. Film íránského herce a režiséra Aliho Mosfy poukazuje na pestrou minulost mnoha zahraničních emigrantů žijících a studujících v bývalém Československu. Mnoho z vás si také užije romantickou komedii na závěrečný večer Nikdy neříkej nifs /Nikdi Nehofor Nikdi (r. Braňo Mišík) – Vtipný pohled na zpackaný a zamotaný život dvou rozvedených lidí. Kromě hraných filmů festival každoročně uvádí i řadu krátkých filmů, z nichž mnohé byly oceněny mezinárodními cenami www.csfilmfest.sydney/shortfilms2024 Festival by samozřejmě nebyl úplný bez velmi oblíbeného doprovodného programu s krátkými filmy, fanfikcí nebo dětskými pohádkami. Letos se promítá v sobotu od 13:30, nepřehlédnutelným příběhem letošního ročníku je fantastická pohádka o slavné folklorní postavě z Krkonoš – Krkonoš, Tajemství Krakonoše (Der Peter Bajbak). Více informací o programu a možnost zakoupení vstupenek naleznete na: www.csfilmfest.sydney/home