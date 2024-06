10letá závěrečná mise Destiny 2 je nyní k dispozici a je to dokonalý konec

Osud 2 Benjy

Final Shape raid Desitny 2 byl poražen a Bungie okamžitě rozpoutá poslední bitvu proti The Witness, které se mohou zúčastnit všichni hráči. Výsledkem je tak epické finále, jak jen může být, konečný moment Helm’s Deep/Avengers Zdálo se téměř nemožné dosáhnout úspěchu na poli videoher, ale podařilo se. Opravdu to udělali.

Nyní si zahrajte aktivitu pro 12 hráčů. S takovou podporou nemusíte být na maximální úrovni ani na limitu. Je to chaos, neuvěřitelné. Teď o tom budu trochu mluvit a o konci potom. Následují spoilery.

Poslední misí je útok pro 12 hráčů (samozřejmě můžete jít i s hasičským týmem) a zahrnuje úvodní sekci zabírání území, která je plná všech sil svědků a věřím, že pět různých nepřátelských ras najednou. Ale nejen, že máte svých jedenáct přátel, máte po svém boku NPC jako Zavala, Ikora, Saint, Mithrax, Caiatl a dokonce i Savathun, kteří jsou představeni v naprosto epické cutscéně, která končí odhalením, že Zavala ovládl Stasis po svém duch zemřel.

Poslední bitva proti samotnému The Witness je horká kaše. Zabíjíte nepřátele včetně několika skvělých mini-bossů, které můžete velmi rychle spálit se svým velkým týmem. Při budování DPS sbíráte trhliny světla, mezi NPC, které vám shazují všechny druhy zbraní od Scorch Cannons po Hive Swords. Poté se postavte na prostřední plošinu a po rozbití dalších soch uvnitř plánu temnoty vyložte slabou stránku svědka. Naší skupině to trvalo asi tři etapy, ale jsem si jistý, že by to mohlo jít rychleji.

Konečným úkolem je, aby každý nabil svědka energií pro našeho ducha, i když, jak se později dozvíme v cutscéně, to našeho ducha zabije a vysává z něj poslední světlo. Ale Kaede je tu, aby ho zachránil, vzdá se svého světlem obnoveného těla, aby přivedl našeho ducha zpět k životu. Mnohokrát jsem se během této mise dusil, ale tento okamžik? úžasný.

Konečným výsledkem je oslava ve městě, s vrcholem, že Qrow je nejen nový Hunter Vanguard, ale také se nechal ostříhat. Opravdu nejlepší vývoj celé problematiky.

Končíme upoutávkami o tom, co přijde, „mocenské vakuum“ ve vesmíru po smrti svědka a přípravou na epizody na příští rok. Stále zjišťuji, co se přesně děje ve hře po této misi a co se změnilo, a brzy podám zprávu. Prozatím si jděte zahrát tu misi, kterou považuji za perfektní zakončení posledních deseti let, i když bude pokračovat odsud.

