‚1000-Lb. Seznamovací život hvězdy nejlepších přátel je „strašný“

Show, která jde ve stopách trháků Moje 600-Lb. Život a 1000 lb. sestryzaznamenává nejlepší a spolubydlící Meghan Crumplerovou a Tinu Arnoldovou a také kamarádky Vannessu Crossovou a Ashely Suttonovou na jejich osobních cestách za hubnutím.

Cross nedávno otevřela otázku, jak znovu najít lásku po smrti jejího manžela, což podle ní vedlo ke zvýšenému stresu a problémům s přejídáním.

Seznamování je těžké pro mnoho lidí, zvláště pro každého, kdo s tím bojuje účinky na duševní zdraví narušeného stravování.

„Můj život s randěním je hrozný a tak nějak jsem přestal. To je teprve nedávno. Protože se říká, že když přestaneš hledat, tehdy si tě muž najde,“ řekl 42letý muž. My Weekly.

„Takže vše odkládám, protože jsem se snažil mluvit s pár kluky a skončil jsem sabotáží sám sebe,“ pokračoval Cross. „Dostaneme se do hádky, nebo by se něco stalo a já bych nakonec chtěl jíst. Momentálně se soustředím jen na hubnutí a na sebe.“

Cross dodal, že když její manžel zemřel, začala rychle přibírat na váze.

„To je to, co mě odvedlo z místa, kde jsem [was at] 350 liber za celý můj život – ale když v roce 2016 zemřel, můj život se vymkl kontrole. Přibral jsem snad minimálně 100 kilo [and] ve skutečnosti jsem měla 500 liber,“ vysvětlila.

„Dostala jsem se až na 500 liber a v roce 2018 jsem se dostala zpět na 300 liber,“ pokračovala. Ale ztráta manžela byla nejhorší věc mého života protože jsem nikdy nevěděl, že taková bolest existuje.“

Hvězda reality show uvedla, že její zesnulý manžel byl její kámen a vždy ji zasypal láskou bez ohledu na její velikost.

„Bylo mu jedno, jak jsem velký. Každý den mi říkal, jak jsem krásný,“ řekl Cross. „Nikdy asi nenajdu takového muže, ale děkuji Bohu, že byl v mém životě v době, kdy byl. Ale když jsem ho vzal pryč, zničilo mě to.“ [and] zničil mě. To je něco, co se stále snažím napravit.“

1000 lb. Nejlepší přátelé premiéra v pondělí (7. února) ve 22:00 ET/PT na TLC a Discovery+.

Pokud vy nebo někdo, koho znáte, bojujete s poruchou příjmu potravy, je vám k dispozici pomoc Webová stránka National Eating Disorders Association.



