🏀 Patrick Schrater se vrací do Jayhawks jako asistent trenéra – Kansas Jayhawks

Schrater se vrací do Kansasu po dvou sezónách jako asistent trenéra ve státě Pittsburgh. Předtím byl v letech 2019-21 po absolvování Emporia State postgraduálním asistentem pro Jayhawks.

Lawrence, byl. – Trenér Brandon Schneider oznámil návrat Patricka Schratera do programu ženského basketbalu v Kansasu jako asistent trenéra. Přidání Schrattera doplňuje trenérský tým Jayhawks pro sezónu 2023-24.

Ve dvou sezónách ve státě Pittsburgh pomohl Schratter Gorillas k 65 procentům vítězství. V roce 2022-23 bylo PSU 23-8 a skončilo 4. v MIAA s ligovým rekordem 17-5. Gorillas postoupili do národního turnaje NCAA Division II poprvé po čtyřech sezónách a porazili nasazenou dvojku Nebrasku-Kearney, než vypadli v regionálním semifinále. Pitt State vedl MIAA v bodování v této sezóně s průměrem 76,7 bodu na zápas.

Schratter byl postgraduálním asistentem Schneiderova personálu v letech 2019-21. Jayhawks skončili 15-14 během sezóny 2019-20 pro první vítěznou sezónu programu po sedmi letech a KU bylo v pozici, aby získalo posezónní turnajové místo před COVID-19. zrušeno.

Před příchodem do Kansasu byl Schrater pět sezón cvičným hráčem a studentským asistentem v Emporia State. Zatímco v ESU, kde trénoval pod bývalým trenérem státu Kansas a současným trenérem státu Severní Dakota Jory Collinsem, byl Schrater součástí čtyř týmů, které postoupily do národního turnaje NCAA Division II, včetně účasti ve Final Four v roce 2015.