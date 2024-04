🇨🇿 Česko: Odhaleni noví komentátoři pro Eurovizi 2024

Česko poprvé soutěžilo v Eurovision Song Contest v roce 2007. V Lisabonu 2018 měli skvělý výsledek s písní „Lie to Me“ na soutěži Mikolas Joseph, kde se umístili na 6. místě. Gabriela Gunčíková dovedla v roce 2016 Česko do jejich prvního finále. Přestože předtím soutěžili 4krát, bylo to jejich první vystoupení ve Velkém finále. Do roku 2023 se země účastnila pod názvem Česká republika.